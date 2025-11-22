自由電子報
娛樂 電影

《哪吒2》不是很強？ 號稱全球最賣動畫片竟未報名奧斯卡

中國動畫電影《哪吒之魔童鬧海》並未報名參加奧斯卡金像獎。（翻攝自X）中國動畫電影《哪吒之魔童鬧海》並未報名參加奧斯卡金像獎。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國影藝學院公布明年第98屆奧斯卡金像獎最佳動畫長片、紀錄長片和國際電影獎項的完整候選名單，其中動畫長片共35部，號稱全球最賣的中國動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（以下簡稱哪吒2）卻未列其中。原來是北美發行張未報名，而中國另一部動畫片《羅小黑戰記2》反倒雀屏中選。

《哪吒2》總票房為154.4億人民幣（約新台幣693億元），總觀影人次達3.24億，奪下中國影史票房冠軍、中國影史觀影人次冠軍、全球影視賣座電影第5名、全球影史動畫片票房冠軍，卻沒有報名奧斯卡金像獎，大批中國網友笑稱：心裡有數。

全球熱賣的《劇場版 鬼滅之刃 無限城篇第一章 猗窩座再襲》將與其他34部動畫片爭取5個入選名額。（資料照，木棉花提供）全球熱賣的《劇場版 鬼滅之刃 無限城篇第一章 猗窩座再襲》將與其他34部動畫片爭取5個入選名額。（資料照，木棉花提供）

而今年風光的《劇場版 鬼滅之刃 無限城篇第一章 猗窩座再襲》目前全球票房為7.95億美元（約新台幣305.697億元）則與美國《動物方城市2》、《壞蛋聯盟2》、《Kpop 獵魔女團》、《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》等片經過影藝學院會員投票後，將從35部入選電影中選出5部。

第98屆奧斯卡將於2026年1月22日公布入圍名單，3月15日舉行頒獎典禮。

