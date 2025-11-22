棒棒堂接連捲閃兵、桃色風波 威廉無奈道歉：我們真的在加油

威廉（左）與妻子卓君澤合體亮相。（台灣優質生命協會提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕棒棒堂團員近期頻上新聞版面，威廉、小杰接連捲入閃兵事件，王子更爆出介入粿粿與范姜彥豐婚姻，合體計畫再度遙遙無期。今威廉與老婆卓君澤出席「第一屆星動盃－明星匹克球公益賽」，面對王子、小杰狀況，他主動向外界致歉，「不好意思，最近棒棒堂的事情比較多，我們加油。」

威廉原本也在第一波閃兵風波名單中，消息重創演藝事業。他表示這段期間沉澱不少，把重心放回家庭與公益，「最近就在帶小孩，也忙著匹克球，幫協會服務。」夫妻一起運動時也常意見不合，笑稱是「考驗感情」。

威廉首度回應王子爭議。（讀者提供）

對於小杰近期遭逮，威廉坦言真的不太好，但仍給予建議，希望對方調整心情、面對後續司法程序，「大家都在為年輕時的錯誤補救，希望一起加油。」

至於王子捲入粿粿婚變，他坦言第一時間不知情，但仍私下關心，「他對我來說像弟弟。這件事沒有真正的贏家，相信他會從教訓中成長。」他認為團員們都是一起成長的夥伴，在彼此低潮時都願意伸手拉一把。

談到王子是否替父親還債多年，威廉則謙稱不了解細節，也不便評論，「我知道的跟外界差不多，那就發生了。」並感嘆每個人都有自己的課題，現在大家都努力熬過人生的坎。

