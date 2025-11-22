自由電子報
娛樂 最新消息

胡瓜誤碰籃籃胸部遭炎上！陳美鳳：他不會做這種事 曾國城一句話後秒閃

陳美鳳護航胡瓜，稱籃籃像他女兒。（台灣優質生命協會提供）陳美鳳護航胡瓜，稱籃籃像他女兒。（台灣優質生命協會提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕綜藝天王胡瓜日前在《綜藝大集合》錄影時，因遊戲示範意外碰觸到助理主持籃籃胸口，引發熱議。女兒小禎雖站出來說明，卻意外爆出籃籃疑似有男友，再添新話題。今曾國城、陳美鳳、方芳芳出席「第一屆星動盃－明星匹克球公益賽」，被問及胡瓜相關爭議，陳美鳳直言胡瓜不是那種人，力挺多年好友；曾國城則選擇避答。

綜藝天王胡瓜日前在《綜藝大集合》錄影時，因遊戲示範意外碰觸到助理主持籃籃胸口，引發熱議。（資料照，民視提供）綜藝天王胡瓜日前在《綜藝大集合》錄影時，因遊戲示範意外碰觸到助理主持籃籃胸口，引發熱議。（資料照，民視提供）

陳美鳳表示，籃籃在胡瓜心中就像女兒，「籃籃就像是胡瓜的女兒一樣，這應該不是會造成其他性的想法。」她認為在遊戲互動過程中難免碰觸到肢體，並稱胡瓜錄影時一向非常投入、全心做效果，不會故意做出不當行為。

曾國城三個月狂瘦，原因竟是利菁一張照片。（台灣優質生命協會提供）曾國城三個月狂瘦，原因竟是利菁一張照片。（台灣優質生命協會提供）

曾國城則選擇不回應細節，僅表示「不清楚問題內容」，便迅速離場前往比賽場地，避免捲入口水戰。不過他仍分享自己的瘦身成果，透露瘦了8公斤、腰圍少了近10公分，心情相當愉快。

他笑稱會決心減肥，是因利菁曾分享一張修過頭的瘦版照片，讓他受到激勵。瘦身三個多月後，他自信表示現在走路都有風。方芳芳則笑說剛認識他時才76公斤，現在還有進步空間，引得曾國城急喊：「年過半百不要太瘦！」

