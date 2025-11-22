太拚了！陶晶瑩大巨蛋才唱完張雨生經典曲 帶女兒趕奔高雄看TWICE挺子瑜

陶晶瑩（左）一唱完大巨蛋民歌演唱會就要帶女兒荳荳去高雄看TWICE演唱會。（中華音樂人交流協會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「台北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會，今（22日）在大巨蛋登場，74組歌手陸續登台獻唱經典曲，「陶子」陶晶瑩雖然今天要帶女兒荳荳去高雄追星TWICE演唱會，但因為自己從小聽民歌，太喜歡民歌，還是先現身大巨蛋獻唱，一唱完立刻帶女兒趕高鐵赴高雄世運主場館看TWICE，挺共同最愛的子瑜。

陶晶瑩在民歌演唱會上演唱經典曲。（中華音樂人交流協會提供）

今天陶子一連演唱張雨生的《天天想你》跟蔡藍欽的《這個世界》兩位音樂才子都英年早逝，但作品不斷被傳唱，陶子開玩笑說：「剛剛唱的還可以嗎？老實說我今天是資歷最淺的小妹，所以被發配邊疆。」因為她是站在主舞台旁邊的小舞台演出，接著說：「我從小聽民歌長大，吳楚楚先生是我出道時的老闆，雨生的歌也跟民歌有些淵緣，我們都是受民歌薰陶開始創作的。」

接著陶晶瑩請大家看看「小時候的我」，原來是她的女兒荳荳，她讓女兒上台向大家打招呼，母女倆同台互動逗趣，她笑說：「我等等要陪我女兒去高雄看TWICE ，但我跟她說，請先陪媽媽來台北大巨蛋，看我那個年代的TWICE！」

為了到大巨蛋看民歌演唱會，捷運站人潮擠爆。（記者陳慧玲攝）

