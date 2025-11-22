自由電子報
娛樂 最新消息

馬郁雯忍無可忍公開判決書 轟：一個都別想跑

馬郁雯怒斥躲在鍵盤後詆毀她的人，都應該為自己的行為付出代價。（翻攝自臉書）馬郁雯怒斥躲在鍵盤後詆毀她的人，都應該為自己的行為付出代價。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前記者馬郁雯昨（21）在社群網路發文並曬出「台灣台北地方法院刑事判決」，針對網路上惡意攻擊的網友提告妨害名譽，經檢察官提起公訴，判決書清楚明白寫著：「劉在原犯散布文字誹謗罪，處有期徒刑4月，得易科罰金」。馬郁雯也堅定指出：我絕對不會縱容任何一株草。

馬郁雯表示，「面對這些躲在鍵盤後方的惡意，我絕對不會縱容任何一株草」，更強調：「為了捍衛個人名譽，我會追究到底」，顯示自己絕不會向網路霸凌低頭的決心。馬郁雯說，先前為了「1500萬」獨家新聞，整整一年都不斷收到小草惡意性騷影射、妨害名譽，她為了捍衛自身，堅定提告，今年9月一名劉姓小草被檢方依加重誹謗提起公訴，上月北院首度開庭，18日一審判決結果出爐，劉姓小草因散布文字誹謗罪被辦處有期徒刑4個月，性騷擾申訴則同步進行中。

馬郁雯曬出判決書，以表決心。（翻攝自臉書）馬郁雯曬出判決書，以表決心。（翻攝自臉書）

令馬郁雯相當憤怒的是，她曾多次聲明絕對不會姑息這些謠言，更勸告這些人勇於面對自己的行為並付出代價，沒想到這些小草一開庭就搬出父母道歉，讓馬郁雯覺得敢做不敢當，瞎扯打錯字，還狡辯「原意不是這樣」。

馬郁雯認為，先前小草的案件，她全數針對刑事部分提告，同時附帶性騷擾申訴的理由，就是因為刑事案成立就去坐牢、性騷擾成立就當一輩子的性騷犯，不要以為躲在螢幕後面拉出父母道歉就能大事化小、小事化了。她指出：「後續還有很多的案件進行中，你們一個都別想跑！」

馬郁雯再次聲明：「無論我過去身為記者，還是此刻我市議員參選人，我捍衛名譽的決心都不會改變」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大body
