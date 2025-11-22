家寧IG被消失！52萬粉絲帳號疑遭檢舉 Andy神秘一句話引爆聯想

Andy老師（右）與張家寧因頻道與財務糾紛對簿公堂，徹底撕破臉。（組合照，翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」Andy老師與前女友兼昔日夥伴張家寧，因頻道與財務糾紛對簿公堂，雙方徹底撕破臉。然而，張家寧擁有52萬追蹤的IG帳號昨（21日）卻突然消失；與此同時，Andy老師同步發出限時動態，以6字闡述目前的心境，引爆網友瘋猜是否暗藏關聯。

張家寧的IG原帳號自昨日起消失，不但所有貼文全數不見，就連追蹤人數也一併歸零，外界推測可能是遭到入侵，也有人認為是她自行關閉帳號。此外，張家寧的IG更被網友發現不只無法搜尋，在其他人的標註中也完全消失，認為是遭到官方停用，意外引起大量討論。

張家寧IG帳號突被消失的同時，Andy老師（圖）的6字發聲意外引發聯想。（翻攝自IG）

面對張家寧帳號異動，Andy老師則在IG限時動態附上一張西裝帥照，同時丟下一句「天大的好消息！」闡述心緒，不久後又發了一則「我上新影片了」，語氣雲淡風輕。由於雙方正處於訴訟階段，處境天差地別，這波「一個消失一個發聲」也讓網友們全都霧裡看花，相關討論仍在延燒。

