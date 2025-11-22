自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

謝金燕火大提告！代言期滿遭擅用肖像「還賣到國外」 判決結果出爐

〔記者邱奕欽／台北報導〕「姐姐」謝金燕與美髮品牌「卡氛 KAFEN」的代言糾紛一審判決出爐！台北地院認定廠商「台灣寶樂公司」在雙方合約到期後仍擅用她的肖像，甚至把印有她照片的產品販售到未授權的馬來西亞，構成違約與侵害肖像權需賠償共260萬元。不過，對於謝金燕指控執行長直播抹黑，求償精神慰撫金250萬元，法院認為不足以損害社會評價，未予支持，全案可上訴。

謝金燕不滿昔合作廠商在合約期滿後，繼續使用她的肖像，如今判決結果出爐。（翻攝自臉書）謝金燕不滿昔合作廠商在合約期滿後，繼續使用她的肖像，如今判決結果出爐。（翻攝自臉書）

謝金燕與經紀公司「一直打不倒」指出，2023年與台灣寶樂簽下1年期「KAFEN 何首烏染髮劑」代言，並約定合約結束後2個月內必須撤下所有代言素材；然而，合約期滿數月後，台灣寶樂仍未完全下架，甚至讓印有謝金燕肖像的產品流入未授權的馬來西亞市場。去年7月，謝金燕更為此大動肝火在社群罕見發怒，表示多次要求撤下無效，也因此影響她與其他品牌合作的上架時程。

爾後，台灣寶樂雖曾聲明致歉，稱只是「素材逾期未更正」，但謝金燕方不接受最終提出告訴。對此，台灣寶樂也反控謝金燕未依約拍完第4支代言影片，導致公司不得不另行投放廣告，損失逾3385萬元，還喪失3033萬元利益，希望法院以此抵銷謝方求償。不過，謝金燕律師表示，台灣寶樂所列支出多為平面海報、廣播錄音，與所謂「影片」無關，且整體行銷費用連500萬元都不到質疑「灌水」，法院審酌後認為台灣寶樂求償理由不足，駁回其抵銷主張。

法院最終認定，台灣寶樂未在緩衝期內撤下所有素材，造成可預期利益損失，須賠償160萬元；印有謝金燕肖像的產品更流入未授權的馬來西亞市場，造成外界誤認她仍代言該品牌，構成侵害肖像權，再賠100萬元。至於謝金燕指控執行長直播誇口砸「1、2億」、「2、3億」代言並抱怨撤下期限過短，法院認為雖有誇大，但尚未足以貶抑其社會評價，未准許精神慰撫金與刊登澄清啟事等請求，全案仍有上訴空間。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中