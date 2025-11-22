日本天團演唱會因「不可抗力」取消 粉怒：追星沒有政歸仔

日本國民天團柚子YUZU今日宣布，因「不可避免的諸多因素」，取消原定12月8日的台北場演唱會。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」、寬宏藝術臉書專頁，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕日本國民天團柚子YUZU原定於12月8日在新北市Zepp New Taipei，舉辦睽違6年的演唱會，而今（22日）下午卻臨時取消。台灣負責票務跟承辦的寬宏藝術在臉書公告表示，因「不可避免的諸多因素」，不得不決定取消所有預定場次。造成不便，尚祈見諒。留言區有粉絲指出，因這次演唱會主辦單位AEG的亞洲分部可能在中國，導致粉絲紛紛於社群平台開砲，「追星別再說音樂歸音樂、政治歸政治了」。

日前針對日本首相高市早苗「台灣有事」表態，中國展開各種抵制，不僅取消了原定28、29日在上海舉辦的「NSE2025次元星舞台」、吉本興業在18日取消上海國際喜劇節4場公演、日本資深爵士音樂家鈴木良雄取消原訂20、22日舉辦的音樂會，且盛傳今年底之前，所有日本音樂家預定在中國的演出，可能都會被取消。

公告一出引起歌迷朋友討論，為什麼取消中國的演出要牽扯到台灣，有細心歌迷發現，原來這次柚子YUZU演唱會「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK」的主辦是AEG Presents，台灣的票務跟承辦是寬宏，香港場主辦是AEG Presents Asia，上海場主辦是上海鉑金文化傳播有限公司，而AEG Presents雖然母公司在美國，但亞洲分部的電話國碼86，推測可能在中國上海市成立新的分部。

有歌迷指出，從宣布亞洲巡演給台灣場架設的特設網站就是簡體中文，是後續歌迷努力下才改成繁體中文。可高度懷疑這次亞巡主辦方有中國勢力。也有粉絲認為，如果只留台灣場，中國粉絲會爆炸，才一起取消，想問問說「政治歸政治」的追星人，到底要被中共呼多少巴掌才能清醒？

