娛樂 最新消息

粿粿形象重挫！出軌王子工作全停擺 SWAG洽談邀約「爭議人物名單全曝光」

〔記者邱奕欽／台北報導〕粿粿日前遭范姜彥豐指控婚內出軌「王子」邱勝翊後形象重挫、工作全面停擺，更傳出成人直播平台SWAG主動釋出善意，內部正研議邀請她上直播，盼在人生低谷時伸手拉一把。事實上，SWAG一向不怕爭議，更擅長「雪中送炭」，過往不少爭議人物都有被遞出橄欖枝的紀錄，平台強調「開放不設限」，也因此每次出手都成為輿論焦點。

粿粿（左）遭范姜彥豐指控婚內出軌王子（右）。（翻攝自IG）粿粿（左）遭范姜彥豐指控婚內出軌王子（右）。（翻攝自IG）

SWAG透露，目前確實正在「內部研議」是否邀請粿粿，同時強調平台立場始終開放，鼓勵創作者在此「重新定義自己」。其實，SWAG對爭議人物向來毫不避諱，以往李妍瑾、謝和弦、張家寧、統神、陳沂等人都曾被遞出合作邀請，其中就屬陳沂當街遭毆後加入直播，甚至與「館長」陳之漢合體引起熱烈迴響，這些案例也讓外界關注粿粿是否會成下一位被SWAG「接住」的對象。

陳沂（右）加入SWAG合體館長（左）。（資料照，記者王文麟攝）陳沂（右）加入SWAG合體館長（左）。（資料照，記者王文麟攝）

除了藝人，SWAG也曾延攬多位網紅與特殊背景人士加入成人產業，例如因私密影片外流遭汰除的前國軍女輔導長「內內」，以及因拍攝性愛片遭革職的前陸軍士官「壹柒柒」，雙雙靠平台開啟事業第二春。針對「統神」張嘉航更掀起極大話題，他在失言風波後與SWAG合作，不僅直播與女優互動，還獻出人生第一次握其他男性的生殖器，甚至在鏡頭前情緒崩潰落淚。

統神失言風波後與SWAG合作。（資料照，記者胡舜翔攝）統神失言風波後與SWAG合作。（資料照，記者胡舜翔攝）

不過，SWAG也並非屢屢遞出合作邀約皆成功，先前曾喊話邀請張家寧卻未獲回應，也曾面對外界喊話盼與賀瓏開節目，但平台罕見拒絕表示：「不是所有故事都適合現在開mic，我們認為現階段比較適合關mic。」如今，面對粿粿陷入人生低潮，SWAG是否真的會出手相救，也引起網友們高度關注。

