娛樂 最新消息

姚淳耀K哥頭亮相飆喊「超ㄅㄧㄤˋ的」 《太陽》卡司線索全揭露

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾敬驊、柯佳嬿、李沐、程予希、江齊、姚淳耀、石知田等人昨晚在台北參與Netflix新戲《如果我不曾見過太陽》主題限定裝置，與台北101上點亮的專屬告白金句合影，現場聚集眾多粉絲一睹明星風采。因飾演反派而被網友「恨到不行」的石知田上台第一句話便道歉：「先跟大家說聲對不起。」引來現場爆笑，姚淳耀也特地保留劇中角色K哥髮型現身，表示角色已有鮮明個性，自己僅加入當時的流行語「超ㄅㄧㄤˋ的」讓角色更討喜。

編劇林欣慧、江齊、柯佳嬿、李沐、程予希、編導簡奇峯，左下：姚淳耀、製作人麻怡婷、曾敬驊、石知田參與《如果我不曾見過太陽》ATT 4 Fun 裝置x 101點燈。（Netflix提供）編劇林欣慧、江齊、柯佳嬿、李沐、程予希、編導簡奇峯，左下：姚淳耀、製作人麻怡婷、曾敬驊、石知田參與《如果我不曾見過太陽》ATT 4 Fun 裝置x 101點燈。（Netflix提供）

活動首先公開預告二部曲角色相關「線索禮物」。曾敬驊拿到古典樂德布西的《月光》CD，他表示：「看過一部曲的觀眾應該都知道這首曲子代表李壬曜對江曉彤的重要情感，作為古典樂電台DJ的夏天晴（柯佳嬿 飾）也與此曲有關聯，暗示兩人在二部曲中也將有微妙的發展。」柯佳嬿則拿到蝴蝶眼罩，她分享：「我飾演的天晴是視障者，蝴蝶意象對她來說有更深層的含義，觀眾看二部曲會明白。」

李沐（左）、曾敬驊搭檔起來頗可愛。（Netflix提供）李沐（左）、曾敬驊搭檔起來頗可愛。（Netflix提供）

李沐拿到化妝鏡，象徵角色曉彤在經歷悲劇後，需不斷面對鏡中自己的恐懼，也透露「鏡子」在二部曲也會是看見真相的重要物品。程予希收到塞滿「歐陽悌照片」的信封，笑稱是「看起來有些變態的照片」，透露角色賴芸蓁在二部曲開始主動搜尋真相，使故事有了意想不到的發展。江齊則收到筆記本，但內頁筆跡各異，暗示角色周品瑜將展現不同面向。姚淳耀收到萬用清潔劑與手套，他笑說：「K哥在二部曲會洗心革面。」石知田則拿到《金剛經》，笑稱：「看到的瞬間覺得應該放下屠刀。」

姚淳耀（左）、石知田表情是乖乖牌故意使壞。（Netflix提供）姚淳耀（左）、石知田表情是乖乖牌故意使壞。（Netflix提供）

在粉絲問答環節，石知田提到自己為揣摩角色歐陽悌大量閱讀變態心理與自戀人格相關資料：「我蠻相信歐陽做的都是為了要填補他心裡很大的洞，在這立基點，我覺得他會做這些事是合理的。」程予希則透露角色芸蓁在二部曲的情感更複雜，「某種程度上她一直在守護心中的那束光。」並開玩笑說：「二部曲就看芸蓁渣不渣。」

程予希（左）、江齊穿著一個在夏天、一個在冬天。（Netflix提供）程予希（左）、江齊穿著一個在夏天、一個在冬天。（Netflix提供）

有趣的是，問題中突然投影出曾敬驊本人帳號的「靈魂提問」：「拍戲拍到一半變胖怎麼辦？」惹得全場大笑，他先辯稱「帳號被盜」，隨後承認是他自己偷投稿的問題沒錯，更自爆拍戲時確實會偷吃宵夜，柯佳嬿也幽默笑回體重浮動三公斤很正常。

談到二部曲劇情，粉絲提問「天晴是不是裝瞎？」讓柯佳嬿笑說：「我以為你們要說天晴是不是瞎妹。」她表示若從角色角度聽到這問題應會覺得不被尊重，真相要等劇情揭曉。對於是否「有兩個兇手」、「芸蓁是否涉案」，程予希僅賣關子：「K哥禮物有白手套，我今天戴黑手套，可以想一下我們劇中有什麼關係。」《如果我不曾見過太陽》一部曲已在Netflix上線，二部曲將於12月11日播出。

