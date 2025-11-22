自由電子報
娛樂 最新消息

AKMU不再續約YG！ 合作12年畫下句點、兄妹將成立新公司

AKMU樂童音樂家。（資料照；記者王文麟攝）AKMU樂童音樂家。（資料照；記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣兄妹檔 AKMU（樂童音樂家）確定與合作長達 12 年的 YG Entertainment 分道揚鑣。韓媒消息指出，雙方合約將在今年 12 月底期滿，而 AKMU 已決定不再續約，並非跳槽至其他公司，而是計畫與長期合作的經紀人攜手打造全新公司，正式結束與 YG 的賓主關係。

根據《Xportsnews》獨家報導，AKMU 經過深思熟慮後，選擇離開老東家，展開嶄新的職涯挑戰。有業界人士透露，幾個月前李燦赫、李秀賢曾與 YG 製作人梁鉉錫共進晚餐，席間談到未來規劃時，梁鉉錫也坦言，若 AKMU到更自由的環境中發展，或許能迎來全新的成長，因此十分支持他們獨立。

YG Entertainment 也在 21 日發出正式聲明，證實AKMU將離開公司。YG表示，早在 6 個月前的家庭會議中，雙方就坦誠討論過續約與否的可能性，最終尊重 AKMU 想走自己的路。YG 更透露，兄妹兩人在告別前親手寫信給梁鉉錫並致贈厚禮，還向公司表達「我們永遠是 YG Family」的心意。YG 強調未來仍會支持AKMU的挑戰，也希望粉絲繼續給予溫暖應援。

然而AKMU的離開，也讓外界再次關注 YG 目前的藝人陣容。近年來，YG 已接連失去多組代表藝人，包括 BIGBANG解散、iKON 集體離開等。如今少了 AKMU，YG 手中僅剩 BLACKPINK、BABYMONSTER、TREASURE 等少數主力團體，這也讓公司未來發展再次成為焦點。

