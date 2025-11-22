自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Threads粉專影射TWICE住宿惹議！網怒譙爆「超丟臉」集體出征

TWICE今明兩天唱進高雄世運主場館。（翻攝自官方X）TWICE今明兩天唱進高雄世運主場館。（翻攝自官方X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國超人氣女團TWICE今、明兩天在高雄世運主場館開唱，全台ONCE（粉絲名）齊聚南台灣，迎接偶像登場；不過就在演唱會前夕，Threads爆出「高雄地頭龍」粉絲頁公開發文，影射TWICE成員住宿飯店位置，掀起網路炸鍋。

該貼文在圖片曬出飯店名稱，文字寫上「聽說TWICE住在這間飯店」，遭網友質疑是「暗示式洩漏」。不少粉絲急忙留言提醒：「拜託刪掉，不要害到偶像」、「這不是炫耀，是危險行為」、「這種發文真的毫無安全意識」。

更有ONCE氣得怒嗆：「你以為在告知，造福粉絲，這明明是人身安全問題。」也有韓國網友在轉貼後狠批：「在韓國早被罵翻了」、「最怕海外行程遇到這種粉絲」，全網群起圍剿表示「這種行為不是追星，是給偶像添麻煩」。

高雄這兩天熱鬧滾滾，不過也有不少熱心粉絲直言，「追星要有基本界線」、「住宿、餐廳、後台都是不能碰的禁區」，也有人替TWICE感到擔心：「台灣演唱會連幾年治安很好，拜託不要因為一個不當貼文被抹黑。」

事件引發爭議後，「高雄地頭龍」解釋「貼文內容提及TWICE可能會入住相關飯店，並未肯定其行程安排，也未提及任何具體房號或細節，並無實際侵犯隱私之意。」造成誤會，在此向大家致歉。

不過網友仍不領情，怒批「致歉又不刪文，貪圖流量」、「未經證實的消息還擅自發出，居心叵測」、「都道歉了，還不趕快把貼文刪掉」，幾乎一面倒喊話要求下架貼文。

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中