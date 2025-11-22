Threads粉專影射TWICE住宿惹議！網怒譙爆「超丟臉」集體出征

TWICE今明兩天唱進高雄世運主場館。（翻攝自官方X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國超人氣女團TWICE今、明兩天在高雄世運主場館開唱，全台ONCE（粉絲名）齊聚南台灣，迎接偶像登場；不過就在演唱會前夕，Threads爆出「高雄地頭龍」粉絲頁公開發文，影射TWICE成員住宿飯店位置，掀起網路炸鍋。

該貼文在圖片曬出飯店名稱，文字寫上「聽說TWICE住在這間飯店」，遭網友質疑是「暗示式洩漏」。不少粉絲急忙留言提醒：「拜託刪掉，不要害到偶像」、「這不是炫耀，是危險行為」、「這種發文真的毫無安全意識」。

請繼續往下閱讀...

更有ONCE氣得怒嗆：「你以為在告知，造福粉絲，這明明是人身安全問題。」也有韓國網友在轉貼後狠批：「在韓國早被罵翻了」、「最怕海外行程遇到這種粉絲」，全網群起圍剿表示「這種行為不是追星，是給偶像添麻煩」。

高雄這兩天熱鬧滾滾，不過也有不少熱心粉絲直言，「追星要有基本界線」、「住宿、餐廳、後台都是不能碰的禁區」，也有人替TWICE感到擔心：「台灣演唱會連幾年治安很好，拜託不要因為一個不當貼文被抹黑。」

事件引發爭議後，「高雄地頭龍」解釋「貼文內容提及TWICE可能會入住相關飯店，並未肯定其行程安排，也未提及任何具體房號或細節，並無實際侵犯隱私之意。」造成誤會，在此向大家致歉。

不過網友仍不領情，怒批「致歉又不刪文，貪圖流量」、「未經證實的消息還擅自發出，居心叵測」、「都道歉了，還不趕快把貼文刪掉」，幾乎一面倒喊話要求下架貼文。

在 Threads 查看

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法