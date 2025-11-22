不滿高市早苗「台灣有事」立場 日樂手北京遭刁難「所有日本人演出都取消」

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本新任首相高市早苗11月初在國會上的「台灣有事」言論，近來引起中國方面不滿，中日關係越來越緊張，原本日本資深爵士音樂家鈴木良雄11月20及22日都將在北京舉辦音樂會，不料在首場彩排時竟遭便衣警察闖入叫停，還放話：「所有日本人的演出都取消了。」根據外電報導，今年底之前，所有日本音樂家預定在中國的演出，可能都會被取消。

鈴木良雄（左）領軍的爵士音樂會遭報復性取消。（翻攝自臉書）

鈴木良雄與The Blend五重奏，原本要在北京「黃昏黎明俱樂部」舉行兩天的音樂會，出發前還有樂手在羽田機場開心合照，並在社群發文預告要去北京演出，不料因為高市早苗的言論引起中國方面採取報復行為，連音樂文化交流也受牽連被喊停。

根據路透社報導，鈴木良雄領軍的音樂會樂手們彩排時，便衣警察進入場館，場地所有人被告知：「所有與日本人有關的音樂會都取消，沒有商量餘地。」事後也有樂手在社群發文：「很遺憾，在中國北京的演出被取消，成了幻影，所有工作人員和主辦單位都很悲哀。」網友則安慰：「辛苦了，請保重，平安回家。」

