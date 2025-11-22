自由電子報
娛樂 音樂

曾批男人愛上20歲女生膚淺 男星自打臉高調認愛：這不是AI

〔記者陳慧玲／綜合報導〕42歲的胡彥斌曾和蕭亞軒合唱《我們的愛》，也曾幫王心凌、羅志祥、任賢齊寫過歌，2008年還曾在台灣舉行「胡彥斌男人歌演唱會」，成為第一位在台舉行售票演唱會的中國歌手，最近他喜上眉梢，和小他16歲的網美女星易夢玲在馬爾地夫擁吻被拍，由於過去他曾批男人愛上20歲女生「膚淺」，這次和2字頭，26歲的女星相戀，網友虧他「終於活成自己吐槽的樣子」。

胡彥斌（左）熱戀易夢玲，在機場被拍笑說這不是AI。（翻攝自微博）胡彥斌（左）熱戀易夢玲，在機場被拍笑說這不是AI。（翻攝自微博）

對於與胡彥斌在馬爾地夫甜蜜出遊，擁吻被拍，易夢玲一開始還幽默說那是AI生成影片，不過昨（21日）兩人搭機返回中國，在機場也毫不避諱，一起同行，被許多民眾直擊要求合照，胡彥斌還大方笑說：「你們社交媒體發一發，告訴他們不是AI。」高調認愛舉動逗笑粉絲。

胡彥斌（左）和易夢玲在馬爾地夫熱情擁吻。（翻攝自微博）胡彥斌（左）和易夢玲在馬爾地夫熱情擁吻。（翻攝自微博）

胡彥斌（左）和易夢玲開心同遊馬爾地夫。（翻攝自微博）胡彥斌（左）和易夢玲開心同遊馬爾地夫。（翻攝自微博）

過去胡彥斌稱男人戀上20歲女生「膚淺」言論也再次被翻出，當時他在綜藝節目《再見愛人》中談到：「所有男生都愛20歲的女生，太膚淺。」強調自己反對以年齡做為擇偶標準，重視心靈交流。儘管目前戀上易夢玲不是剛好20歲，但也只是2字頭女生，因此網友才會虧他自打臉，但也有網友認為，或許易夢玲真能和胡彥斌心靈交流，才會讓他這麼大方開心認愛。

