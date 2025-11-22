自由電子報
娛樂 最新消息

家寧IG帳號蒸發！疑似新帳曝光 網一面倒喊：快檢舉

家寧52萬粉絲追蹤的IG帳號消失。（翻攝自YouTube）家寧52萬粉絲追蹤的IG帳號消失。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber團體「眾量級」前情侶檔家寧與Andy分手後，因股權與帳務問題鬧得沸沸揚揚，雙方隔空拍片互槓多時，討論度始終居高不下。近日家寧原本擁有超過52萬追蹤的IG與Threads帳號卻突然完全消失，立刻在網路上掀起熱議。之後又有人發現一個疑似由她重新申請、使用相同名稱的新帳號，瞬間引來大批網友湧入留言，直喊「趕快檢舉」、「不要再跳出來了」。

家寧的原帳號今早整個消失無蹤，不但所有貼文消失，連追蹤數也歸零，外界推測可能是遭到入侵，也有人認為是她自行關閉帳號。

疑似家寧新帳號。（翻攝IG）疑似家寧新帳號。（翻攝IG）

然而幾乎在同一時間，又冒出一個和她本名一模一樣的新 IG，雖然沒有大頭貼，但自介寫著：「原帳號530K粉絲無預警被登出。」疑似暗示是她的新帳。

不過這個新帳號迎來的不是粉絲，而是罵聲。留言區充滿網友歡呼與嘲諷：「讓她也體驗一下從零開始」、「快去檢舉」、「這次 Meta 終於封對人了」、「今天是不是該放鞭炮」、「名字底線換成點，是因為做人沒底線？」更有人爆料「傳訊息結果直接被封鎖，笑死，大家檢舉起來！」

點圖放大
點圖放大
