娛樂 日韓

（專題）子瑜逆襲成TOP！16歲被迫認同「是中國人」 10年淬鍊證明：我來自台灣

〔記者邱奕欽／專題報導〕南韓女團TWICE今（22日）起一連2天在高雄開唱，周子瑜將站上世運主場館萬人舞台，但她這段從台南女孩到成為全球頂流偶像的旅程，其實滿是被忽視的傷痕與高光。子瑜歷經16歲時因「國旗風波」被逼迫道歉，再遭韓國公司JYP娛樂低調處理國籍，到如今靠實力與人氣讓世界重新記住「子瑜來自台灣，Tzuyu from Taiwan」，這段路程走了10年之久，終將親耳聽見來自家鄉的溫暖掌聲。

TWICE今明2天在高雄開唱，子瑜首度在家鄉台灣演出，熱情向粉絲打招呼。（記者李惠洲攝）TWICE今明2天在高雄開唱，子瑜首度在家鄉台灣演出，熱情向粉絲打招呼。（記者李惠洲攝）

從台南一路跳到首爾

13歲女孩的命運軌跡，意外因YouTube一段影片改寫

子瑜自幼熱愛跳舞，國一加入舞蹈學院的一段成果發表會影片，被上傳到YouTube後直接改變她的人生旅途，JYP娛樂星探看見影片後親自飛來台灣尋人，「雖然臉看不清楚，但身影讓人難忘！」實際見完面立刻錄影回傳本社審核。

那年，子瑜年僅13歲，她獨自離開台南前往陌生的首爾，展開為期3年的練習生艱辛生活，也正式踏上最艱難的偶像修煉之路。

16歲無端歷經風暴

被迫道歉沒有國籍，子瑜的痛被全台灣人看見

2015年出道後，子瑜憑藉形象及專業享譽全球，卻於隔年遭逢人生最重打擊，她偶然在綜藝節目中揮舞中華民國台灣國旗，竟被「舔共過氣藝人」黃安惡意煽動是「台獨份子」，此舉無疑是刻意挑起中國網友們的敏感神經，更是故意摔破小粉紅們的易碎玻璃心。

周子瑜在綜藝節目中揮舞中華民國台灣國旗，竟被「舔共過氣藝人」黃安惡意煽動是「台獨份子」。（翻攝自MBC電視台推特）周子瑜在綜藝節目中揮舞中華民國台灣國旗，竟被「舔共過氣藝人」黃安惡意煽動是「台獨份子」。（翻攝自MBC電視台推特）

當時，JYP娛樂為保全公司最大利益，要求16歲的子瑜拍片道歉，甚至唸出台詞「我是中國人」，這段畫面成為許多台灣人心中永遠的痛。風波後，JYP娛樂官網避免標示「台灣」，甚至一度讓子瑜在官方資料中成為「無國籍」的存在，韓娛演出、訪台更全面避談台灣2字，只為閃避政治雷區。

JYP娛樂為保全公司最大利益，要求16歲的子瑜拍片道歉。（翻攝自YouTube）JYP娛樂為保全公司最大利益，要求16歲的子瑜拍片道歉。（翻攝自YouTube）

從被低頭到被看見

靠舞台翻身讓世界記住她的名字叫周子瑜

即便遭受惡意重擊，道歉風波非但沒有摧毀子瑜，她更沒有因此一蹶不振倒下，而是靠穩定實力與舞台魅力再次說服全世界，反而讓更多人記住這位台灣女孩的名字，同時也開始反思16歲被迫承擔政治後果。

《TT》、《CHEER UP》、《FANCY》等神曲更是風靡全球，TWICE不僅橫掃大賞，巡演更是跨足歐、美、亞地區，她也被認定是團體的視覺核心「門面擔當」。

從「無國籍」到再次註明台灣Taiwan

子瑜歷經10年淬鍊終回到家鄉舞台享受掌聲

過去JYP娛樂官網將子瑜標為「中國台灣」，後來更乾脆刪除她的出身地欄位，韓國維基百科namu.wiki直至近年才重新註明「台灣」國籍，並標上各種語言版本的本名。

如今，TWICE不僅首度站上高雄世運主場館，明年更將登上台北大巨蛋開唱，子瑜終以全球頂流女偶像姿態，在台灣舞台享受來自家鄉最溫暖的掌聲。

