自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小雪極陰節氣 升陽招術看這裡

〔記者胡如虹／台北報導〕今（22）日起進入節氣小雪，氣功老師彭繼祖表示，小雪在易經卦象為「坤卦」，從小雪到大雪，六爻全陰無陽，漸漸的越來越陰沉，正當冬藏時期。頭部主陽氣，極陰期間，對頭部影響最劇。讓自己對冷空氣多一點防範，多留意脖子、後腦、膝蓋的保暖，同時注意穿襪套保暖腳部也是一件非常重要的事。

小雪在易經卦象為「坤卦」。（ 彭老師提供）小雪在易經卦象為「坤卦」。（ 彭老師提供）

彭繼祖是很多藝人的佛學、氣功老師，他指出，小雪期間地底氣溫最低，赤腳踩地，很快就從腳跟冷到小腿，腎氣從湧泉穴到尾椎，氣塞住時，會肌肉痠痛、肩膀緊、臉腫、頭悶。所以天氣冷最好能圍圍巾，寒風凜冽時更要戴上帽子，若後腦勺（頸椎）受寒冷影響，就容易發生頸部栓塞性中風，影響眼睛、耳朵中風，以及導致小腦中風、三叉神經凍受傷、鼻子過敏。

另外「雪」、「血」，腎經入脊椎，此時節開始進行造血功能的修復，與小血管相關的問題特別敏感易顯。眼血管、腎小管是人體最細的血管，眼血管塞住或裂掉就會眼睛紅；而腎小管若塞住，就會引發腎臟相關病痛。腸子的絨毛壁分布著小血管，排便也會受影響而較不順暢。

彭繼祖老師說小雪極陰期間，對頭部影響最劇。（記者胡如虹攝）彭繼祖老師說小雪極陰期間，對頭部影響最劇。（記者胡如虹攝）

因為腎主水，在初冬時，水的生成還不足，現在是枯木，所以不要發火生氣。這個節氣水不足，眼睛就不舒服、眼睛乾澀、手小指痛、膝蓋側邊痛、腳外側的膽經一壓會痛。要讓自己不要急燥、不要生氣，多吃些黑色食物。

而小雪節氣時期，陰氣最重、陽氣較弱，此時容易引發或加重抑鬱症。有憂鬱症、燥鬱症的朋友，先主動的關心，關懷他們：天氣要寒冷了、變化了，要多注意心情的調整。每天揉揉肚子，順時針揉36下、逆時針揉36下，做3次，能幫助放鬆心情。

有關小雪的節氣保健如下：

1. 「常扣齒」，敲腮幫子時的震動會回溯到頸椎第2椎，敲完再按頸椎第2椎就不痛了。高血壓與第2椎壓迫到也有關。對眼睛放鬆、偏頭痛（上下牙關不良造成的）、顏面神經麻痺、打呼都有改善效果。

2.揉擰耳。手心壓耳、向後逆時針轉圈揉擦100下。用力向上、向旁、向下擰耳朵。

3.多拍位於膝蓋後方，膝膕窩正中的委中穴。助水氣往上、泌尿系統順暢。

4.腎氣從湧泉穴到尾椎，每天拍腳底的湧泉穴（位於腳底板人字狀紋路的交叉點）、轉轉腳踝、拍拍小腿、膝蓋、拍拍大腿後面、拍仙骨、轉動肩膀，讓氣血往上。

5.搓腰。反手、用手心搓後腰眼，轉圈搓100下，外出覺得寒冷時，就搓搓後腰的命門穴（腰部後正中線）。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中