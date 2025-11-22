自由電子報
娛樂 電影

一路看到2028年！HBO宣布續訂2部《權力遊戲》系列影集全新季

〔記者許世穎／綜合報導〕HBO與HBO Max內容主席兼執行長Casey Bloys日前在美國紐約市舉行的新聞發布會上，正式宣布續訂兩部《權力遊戲》系列影集，包括《A Knight of the Seven Kingdoms》與《龍族前傳》的全新季度，影集將持續推出至 2028 年。兩部影集皆會於HBO頻道播出，並可在HBO Max上觀賞。

HBO原創半小時戲劇《A Knight of the Seven Kingdoms》在第1季於1月19日上線前夕，確定續訂第2季，並預計於2027年推出。另一部HBO原創戲劇《龍族前傳》第3季將在2026年夏天上線。在新一季播出前，HBO亦已宣布續訂第4季，預計2028年推出。

《龍族前傳》第3季將在2026年夏天上線。（HBO提供）《龍族前傳》第3季將在2026年夏天上線。（HBO提供）

HBO節目執行副總裁兼HBO影集及電影負責人Francesca Orsi表示：「我們很高興能在未來3年中，為《權力遊戲》宇宙粉絲帶來兩部影集的全新季。《龍族前傳》與《A Knight of the Seven Kingdoms》將攜手展現喬治 R R 馬丁宇宙的廣闊無邊與豐富想像力。我認為1月時，觀眾們會被 George 與 Ira Parker 精湛描繪的 Dunk 與 Egg 鼓舞人心的弱者逆襲故事感動。而今年夏天，《龍族前傳》也將強勢回歸，帶來目前為止最史詩的戰鬥場面。」

《A Knight of the Seven Kingdoms》第1季還未播出，已確定續訂第2季。（HBO提供）《A Knight of the Seven Kingdoms》第1季還未播出，已確定續訂第2季。（HBO提供）

《A Knight of the Seven Kingdoms》故事取材自維斯特洛大陸，以一對非典型搭檔的冒險旅程為核心。《龍族前傳》則改編自喬治 R R 馬丁著作《血火同源》，背景設定在《權力遊戲》故事200年前，描繪坦格利安家族的興衰。觀眾可於HBO Max 重溫《龍族前傳》第1、2季，並於1月19日起串流收看《A Knight of the Seven Kingdoms》。

