自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《大濛》口碑爆好總統也力挺！感動大推「現在的成就要共同珍惜」

〔記者許世穎／台北報導〕動人史詩台片《大濛》昨（21日）獲得第62屆金馬獎觀眾票選獎，總統賴清德昨晚也偕同總統府秘書長潘孟安等人，前往電影院觀賞該片，導演陳玉勳和監製葉如芬、李烈致詞完後，總統也上台透露觀影過程有泛淚，「我很敬佩導演用電影講台灣的故事、唱出台灣的歌」。

總統賴清德前往電影院觀賞電影《大濛》。（牽猴子提供）總統賴清德前往電影院觀賞電影《大濛》。（牽猴子提供）

總統賴清德透露很喜歡陳玉勳導演過去包括《總舖師》、《熱帶魚》和《消失的情人節》等作品，謙虛笑說：「要我講棒球賽我可能還游刃有餘，但是今天這晚對我這不夠專業的人來講比較不容易。」接著說道：「我很敬佩導演用電影講台灣的故事、唱出台灣的歌，在這片土地的人可以更認識自己，面向過去，對台灣未來的打拼很有幫助。」

總統賴清德（右起）和《大濛》導演陳玉勳、監製葉如芬、監製李烈致意。（牽猴子提供）總統賴清德（右起）和《大濛》導演陳玉勳、監製葉如芬、監製李烈致意。（牽猴子提供）

他提到電影中設定的民國40年就是他出生的年代，「我很期待看這部電影，看完後很感動，在大濛大霧的年代，很多人可能沒任何東西，但只有勇氣，只想走出那個濃霧，看到光明的未來，他們沒有任何的條件，只有勇氣。」

總統更用電影裡雲與霧的小故事分享心情：「就像是兩滴水，想要變成雲，想看到更好的風景，好不容易變成雲之後，也很願意來到沙漠，希望可以做出貢獻，但你問他真的可以達到這個目標嗎？他也沒把握，但那是他的價值，只要每一個人看到那個美麗的風景，他的價值就存在了。」

總統賴清德看完《大濛》感性致詞。（牽猴子提供）總統賴清德看完《大濛》感性致詞。（牽猴子提供）

他也說：「那時候是民國43年，現在是114年，是經過很多人犧牲奉獻走到這裡的，我真的很希望每一個看這部電影的人，可以了解過去的不容易，現在的成就要共同珍惜，走向更好的未來。」最後不忘大推《大濛》，力邀大家都能進戲院觀賞這部電影。

《大濛》口碑場今明兩天仍持續在台上映中，並將於11月27日在台盛大上映，更多電影資訊請見官方臉書。第62屆金馬獎頒獎典禮將於今晚在臺北流行音樂中心舉行，一同見證《大濛》入圍11項金馬獎的光榮時刻。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中