娛樂 音樂

才閃婚J先生！學霸女星揭生子進度：非常喜歡小孩

〔記者陽昕翰／台北報導〕學霸歌手蔡佩軒與J先生順利辦完婚禮，聽到人家常說「婚姻是愛情的墳墓」，她完全不認同，直言婚後生活其實比想像中更美好。她更表示自己非常喜歡小孩，時常思考何時能迎來家庭新成員。

正因為老公內在極度穩定，她在婚後的心也更沉穩。蔡佩軒推出新歌《5ever》，歌曲滿載著對老公J 先生的愛。這首歌早在他們交往第二年，經歷遠距離分離時就已悄悄誕生。當時她在飛機上寫下旋律與歌詞，因為那一刻她已確信對方就是「The one」，於是用最純粹的方式記錄那份心意，連歌名都暗藏告白密碼，「4ever不夠，我愛你5ever」。

蔡佩軒婚後生活超甜蜜。（可瑞思國際娛樂提供）

蔡佩軒特別瞞著另一半，在婚禮選唱這首歌，為了保留驚喜感，彩排時工作人員還奉命請J先生迴避，直到婚禮結束，J先生才跟蔡佩軒說：「我真的很感動，也很喜歡這首歌。」

至於辦完婚禮何時要生寶寶，蔡佩軒坦言生小孩是很大的責任，尤其目前仍有許多音樂目標想實現，希望先享受兩人世界，再迎接新生命。至於小孩會像誰？她笑著說：「像誰都很好，J先生小時候超可愛，我小時候也不差。」

