娛樂 音樂

范姜彥豐痛揭粿粿婚內出軌王子 她被酸蹭熱度親揭內幕

〔娛樂頻道／綜合報導〕范姜彥豐日前控訴老婆粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，風波持續延燒，謝和弦本來想要邀約范姜一起合唱新歌《我們說好的》，卻遭酸是蹭熱度，連帶與陳緗妮過去的感情糾紛也被網友挖出。

謝和弦（左）與老婆陳緗妮。（資料照，記者胡舜翔攝）謝和弦（左）與老婆陳緗妮。（資料照，記者胡舜翔攝）

對此，陳緗妮親自在社群還原始末，透露這個月初向范姜彥豐正式寄出馬槽音樂的單曲合作邀約，「其實是我基於負責運營公司，出自工作上的判斷。」透露這首歌是多年前向謝和弦所收Demo，「製作人王士榛在去年底已經重新做好了編曲，原本是計劃在未來的某一天，或許是我自己要做的作品。」

陳緗妮前陣子聽到嚴爵替范姜彥豐寫給女兒的歌曲《守護你的微笑》，「我認為由這位歌手來演唱更能把謝和弦的作品發揮到最好。所以我跟先生討論過後，就以馬槽音樂的身份寄出合作邀約。」

范姜彥豐（右）指控粿粿（左）婚內出軌。（資料照，記者陳逸寬攝）范姜彥豐（右）指控粿粿（左）婚內出軌。（資料照，記者陳逸寬攝）

沒想到消息曝光後卻掀起爭議，陳緗妮之前被疑介入謝和弦與前妻的感情事也被翻出，看來非常諷刺。儘管如此，陳緗妮不忘澄清：「無論合作的寄出有沒有被接受，抑或是有沒有被各位認同，我們仍舊會持續前行，從未改變做音樂以及產出好作品的初衷。」

