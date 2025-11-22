自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

孫淑媚首次挑戰台語Rap壓力大 安心亞一睜眼就「噗呲克呲」

〔記者許世穎／台北報導〕台片《陽光女子合唱團》近日喜事連連，編劇呂安弦以本片獲得第47屆電影優良劇本獎「優獎」，於金馬影展更猛奪觀眾票選排行榜第一名。片中眾女星展現多元才藝也成為觀眾驚艷的亮點之一，包括孫淑媚首次挑戰台語Rap、陳庭妮重拾兒時鋼琴才藝、安心亞苦練B-box，而才藝豐富的翁倩玉則在片中多了「指揮」技能，各自帶來驚喜。

孫淑媚為《陽光女子合唱團》首次挑戰台語Rap。（壹壹喜喜提供）孫淑媚為《陽光女子合唱團》首次挑戰台語Rap。（壹壹喜喜提供）

身為本片歌唱主力的孫淑媚，雖然唱歌對她並非難事，但這次壓力更大，是因為她特別為電影台語Rap歌曲《Je Gai姐改》親自作詞作曲，由金曲獎得主陳建騏擔任製作。孫淑媚笑說緊張之餘也很有成就感：「當初寫詞時間很短，導演跟我討論語氣、口頭禪，讓我把人物個性寫進去。因為錢、小孩、家庭而誤入歧途，但還是希望大家能一起度過難關！」

陳庭妮在片中飾演一位暖心獄警，為了合唱團橋段，她重新拾起多年未碰的鋼琴。本以為只需簡單伴奏，沒想到導演一次給了六首，還包含爬音與四、五個和弦跳接，讓她直呼：「我覺得真的挫賽了！」壓力滿點。

安心亞在《陽光女子合唱團》中唱跳俱佳。（壹壹喜喜提供）安心亞在《陽光女子合唱團》中唱跳俱佳。（壹壹喜喜提供）

安心亞則飾演因走私入監的阿蘭，為了在合唱團中展現不同才藝，導演林孝謙要求她挑戰B-box。安心亞說：「一收到任務就瘋狂看B-box影片，想盡辦法模仿各種嘴型，我每天一睜開眼就一直『噗呲克呲』。」所幸最後順利完成導演交付的大難題。

翁倩玉為《陽光女子合唱團》苦練指揮。（壹壹喜喜提供）翁倩玉為《陽光女子合唱團》苦練指揮。（壹壹喜喜提供）

片中被大家尊稱為「奶奶」的翁倩玉，不僅在戲內外都為眾女星帶來溫暖，也把能量傳遞給觀眾。她在電影中站上舞台擔任指揮，雖然背對觀眾，卻讓所有演員看到她眼眶泛淚，幾乎每個人都被她的情感感染得臉都泛紅。《陽光女子合唱團》將於12月24至28日搶先上映口碑場，12月31日跨年檔正式在台上映。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中