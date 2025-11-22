孫淑媚首次挑戰台語Rap壓力大 安心亞一睜眼就「噗呲克呲」
〔記者許世穎／台北報導〕台片《陽光女子合唱團》近日喜事連連，編劇呂安弦以本片獲得第47屆電影優良劇本獎「優獎」，於金馬影展更猛奪觀眾票選排行榜第一名。片中眾女星展現多元才藝也成為觀眾驚艷的亮點之一，包括孫淑媚首次挑戰台語Rap、陳庭妮重拾兒時鋼琴才藝、安心亞苦練B-box，而才藝豐富的翁倩玉則在片中多了「指揮」技能，各自帶來驚喜。
孫淑媚為《陽光女子合唱團》首次挑戰台語Rap。（壹壹喜喜提供）
身為本片歌唱主力的孫淑媚，雖然唱歌對她並非難事，但這次壓力更大，是因為她特別為電影台語Rap歌曲《Je Gai姐改》親自作詞作曲，由金曲獎得主陳建騏擔任製作。孫淑媚笑說緊張之餘也很有成就感：「當初寫詞時間很短，導演跟我討論語氣、口頭禪，讓我把人物個性寫進去。因為錢、小孩、家庭而誤入歧途，但還是希望大家能一起度過難關！」
陳庭妮在片中飾演一位暖心獄警，為了合唱團橋段，她重新拾起多年未碰的鋼琴。本以為只需簡單伴奏，沒想到導演一次給了六首，還包含爬音與四、五個和弦跳接，讓她直呼：「我覺得真的挫賽了！」壓力滿點。
安心亞在《陽光女子合唱團》中唱跳俱佳。（壹壹喜喜提供）
安心亞則飾演因走私入監的阿蘭，為了在合唱團中展現不同才藝，導演林孝謙要求她挑戰B-box。安心亞說：「一收到任務就瘋狂看B-box影片，想盡辦法模仿各種嘴型，我每天一睜開眼就一直『噗呲克呲』。」所幸最後順利完成導演交付的大難題。
翁倩玉為《陽光女子合唱團》苦練指揮。（壹壹喜喜提供）
片中被大家尊稱為「奶奶」的翁倩玉，不僅在戲內外都為眾女星帶來溫暖，也把能量傳遞給觀眾。她在電影中站上舞台擔任指揮，雖然背對觀眾，卻讓所有演員看到她眼眶泛淚，幾乎每個人都被她的情感感染得臉都泛紅。《陽光女子合唱團》將於12月24至28日搶先上映口碑場，12月31日跨年檔正式在台上映。
