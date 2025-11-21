《好聲音》核能級選手原來是他 李榮浩驚訝發聲

step.jad依加很期待來台灣開唱。（MERCURY 娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕新生代R&B創作才子step.jad依加征戰過許多選秀節目，當年參加《好聲音》時，以一曲《都不懂》成功讓8位導師「全數轉身」，精彩表現被網友封為是「核能級選手」，李榮浩更表示：「有幾個轉音很像Stevie Wonder（史提夫汪達），聽起來真的很舒服！」

提及當時的舞台，step.jad依加笑說：「至今依舊感覺像是一場夢！」他透露參賽前為了克服緊張，上台前猛喊「一定能行」，「當時唯一想的就是想透過節目證明自己，憑著一股衝勁拼命，直到唱完才發現老師都轉身，像作夢一樣！」身處汪峰戰隊的他對於汪峰平時的鼓勵牢記在心，「老師鼓勵我要堅持夢想，讓我特別有共鳴，也特別難忘。」

step.jad依加以「NIGHTSTEP 夜奔！」為主題開啟全新巡演計畫，明年1月即將在台北開唱的他表示：「顧名思義，這次巡演會以『城市夜色下的情緒故事』為概念，希望帶給大家一場沈浸式，且能釋放一周上班疲憊情緒，互動感拉滿一起奔向夜晚high起來的LIVE表演！」step.jad依加也有許多想要合作的藝人，他表示：「我其實有許多非常想合作的台灣音樂人，包括 karencici、J.Sheon、黃宣、冰球樂隊、狗哥（熱狗）等，如果能在台北同台一定會很酷！」

