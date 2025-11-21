盼TWICE整整10年！子瑜明首登家鄉開唱 媽洩心聲：太不容易

子瑜（右）首次以TWICE身分在家鄉台灣開唱，媽媽盼了10年吐露心聲，「一路走來不容易」。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓女團TWICE明起將在高雄連唱2天，子瑜媽媽「Lydia燕玲」罕見分享「媽媽視角看舞台」的心底話，坦言盼了10年終於等到女兒以TWICE團員身份第一次站上家鄉舞台，感性表示「真的太不容易了！」看著子瑜與團員們一路綻放光芒，她為此深感動容及驕傲。

子瑜媽媽坦言，此次高雄演唱會帶來的不只是一場返鄉演出，而是粉絲與團體共同等待10年的歷史時刻，「TWICE所有的粉絲們，這10年來一定都跟著我們一樣，都非常的期許能夠在她的家鄉，看到站在舞臺上面的TWICE，這段路真的是太不容易了！」她表示看到舞台上的TWICE不斷成長、取得成就，是一路看著她們努力的人最深刻的感動。

子瑜媽媽也提到，在台上看到團員們綻放光芒，是身為母親最無法言喻的畫面，而TWICE團員多年的互相扶持，更讓她將此次高雄演唱會視為一個「見證她們10年努力」的重要時刻，自己也會與TWICE的粉絲「ONCE」一起見證這歷史性的一天，同時向歌迷們給予的每一份陪伴致謝。

