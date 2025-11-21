自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

盼TWICE整整10年！子瑜明首登家鄉開唱 媽洩心聲：太不容易

子瑜（右）首次以TWICE身分在家鄉台灣開唱，媽媽盼了10年吐露心聲，「一路走來不容易」。（翻攝自IG）子瑜（右）首次以TWICE身分在家鄉台灣開唱，媽媽盼了10年吐露心聲，「一路走來不容易」。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓女團TWICE明起將在高雄連唱2天，子瑜媽媽「Lydia燕玲」罕見分享「媽媽視角看舞台」的心底話，坦言盼了10年終於等到女兒以TWICE團員身份第一次站上家鄉舞台，感性表示「真的太不容易了！」看著子瑜與團員們一路綻放光芒，她為此深感動容及驕傲。

子瑜媽媽坦言，此次高雄演唱會帶來的不只是一場返鄉演出，而是粉絲與團體共同等待10年的歷史時刻，「TWICE所有的粉絲們，這10年來一定都跟著我們一樣，都非常的期許能夠在她的家鄉，看到站在舞臺上面的TWICE，這段路真的是太不容易了！」她表示看到舞台上的TWICE不斷成長、取得成就，是一路看著她們努力的人最深刻的感動。

子瑜媽媽也提到，在台上看到團員們綻放光芒，是身為母親最無法言喻的畫面，而TWICE團員多年的互相扶持，更讓她將此次高雄演唱會視為一個「見證她們10年努力」的重要時刻，自己也會與TWICE的粉絲「ONCE」一起見證這歷史性的一天，同時向歌迷們給予的每一份陪伴致謝。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中