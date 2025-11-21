宋慧喬「完敗」孫藝真！青龍獎「3輪0票」…評審否認黑箱

宋慧喬青龍獎頒獎典禮前天沒走紅毯。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國青龍獎前天舉行頒獎典禮，玄彬和孫藝真這對夫妻不僅抱回2座最佳人氣獎，還同時拿下影帝影后大獎，4座獎盃入袋，不但創下韓影紀錄，也成為當天「最閃」話題。然而這兩天卻陸續傳出負面聲浪，酸民質疑為締造話題才讓玄孫獲獎，現傳出宋慧喬在3輪專業投票中，竟然1票都沒有，成為網友熱議焦點。

玄孫夫妻檔一次抱回4座獎座。（翻攝自網路）

其實零票爭議並非穴來風，票房與口碑似己為得獎與否埋下伏筆。宋慧喬《驅魔黑修女》電影上映後票房滲淡，遠不及孫藝真的《徵人啟弒》口碑與千萬觀影人次。

此次盛典也曝露了青龍獎評分機制爭議，獎項規定觀眾人氣票佔比30％，專業評審票佔70%，根據韓媒將投票過程製表後發現，孫藝真雖然一路領先，但另一名入圍者李慧英卻拿到專業評審全部的票，最後是因人氣票差距而遺憾落敗。網友質疑，獎項向流量靠攏，專業評審意見被稀釋。

宋慧喬本屆與青龍影后擦身 。（翻攝自網路）

面對質疑聲浪，評審團回應，孫藝真在3輪評審票中也是處於前段班，綜合得分確實領先，不存在「黑箱」一事。

而從媒體製表中也可以清楚看到3輪投票中，孫藝真堪稱一路領先，第3輪多出李慧英3票拿下影后頭銜，實至名歸；反觀宋慧喬自始至終是0票。

韓媒整理青龍投票過程。（翻攝自網路）

