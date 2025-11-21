男星昔參賽《五燈獎》靠媽媽標會借錢 陽帆神回一句笑翻全場

陽帆（左起）、荒山亮、白冰冰。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》本週企劃「人生最難忘比賽之歌」，邀請到金曲歌王荒山亮以及台語小天后吳淑敏來到節目，一開場兩人合唱《夢中的情話》讓全場聽得如癡如醉。

吳淑敏挑戰破除心魔。（民視提供）

提到最難忘的比賽歌曲，參加《五燈獎》出道的吳淑敏提到，她曾有在重要關卡破音的心魔，白冰冰還特別請吳淑敏重現當年那首歌，還說全世界都知道吳淑敏過關斬將到最後，最後一首挑戰《變色的長城》歌曲最後一句破音，吳淑敏說：「這段成為她心中的魔鬼」，這次在節目中挑戰魔鬼，完美高音挑戰重現當年，感動全場。

台一線東諺。（民視提供）

收視最亮點的「超級孩子王」單元，張婧衧與林映甄演唱《心情歌路》以及周柏霖與周祐均演唱《思慕的人》，動人歌聲以及可愛的唱跳，成為收視保證，這次郭忠祐及台一線東諺當起評審，除了講得頭頭是道外，台一線東諺金句噴發說：「最重要的感謝小朋友們的爸爸媽媽」，意外爆料當年他參賽《五燈獎》，20幾次出賽每套表演服要二、三千元，媽媽當時還去標會借錢讓他比賽，感動所有人，突然陽帆話鋒一轉說：「早知道評審可以講這麼多話，我就來當評審了」，讓全場大爆笑。

