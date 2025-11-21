林映唯婚紗美爆！今完婚甜喊「我願意」 新郎感人證言曝光

林映唯身穿絕美婚紗。（自由試娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕林映唯與交往3年多的男友Richard在今天（21日）舉辦婚禮，正式升格夫妻，下午於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式，兩人交換戒指及誓言，現場氣氛溫馨動人，Richard更是滿臉幸福笑容藏不住。

林映唯正式升格人妻，她在老公Richard懷中洋溢幸福表情。（自由試娛樂提供）

證婚戶外區以野性自然為主題，這對新人緩步出場，現場賓客尖叫及掌聲不斷，主持人引導交換誓言，他口吻嚴肅問新郎：「你是否願意成為新娘的ATM，在她需要的時候，無單日提取上限讓她索取滿滿的安全感？你是否願意成為她的頂級防曬乳液，在日曬最烈的時候替她擋下所有灼熱，讓她永遠能夠想乘涼就乘涼、想曬太陽就曬太陽？你是否願意成為她的專屬AI，像chatgpt一樣為她指引方向、像Gemini一樣支持她每個修圖的要求，無怨無悔隨時待命，不用訂閱高級方案也提供100%功能？」逗趣內容引起全場賓客笑聲不斷，主持人講完後詢問新郎：「這一切的承諾，都將直到永遠，你願意嗎？」Richard深情望著新娘直喊：「我願意！」接著主持人反問新娘林映唯：「妳是否願意，督促他完成以上承諾，不用負其他責任，直到永遠，妳願意嗎？」林映唯開心回答：「我願意！」

林映唯今天舉行婚禮，她跟另一半Richard交換誓言並擁吻，引起現場陣陣歡呼。（自由試娛樂提供）

一陣嬉鬧後，兩人轉換情緒，認真說出對彼此一生的結婚誓言，Richard說：「如果用四個字形容我們，大概就是『完全不搭』，我像一團亂竄的火，很急很躁很衝動，妳像一片安靜的冰，理性克制有自己的堅持，在一起才發現，原來我的火剛好可以為妳取暖，而妳的冰也可以讓我冷靜下來，一個讓日子有溫度、一個讓生活有節奏，走成了今天的我們。」更講出許多兩人相處後隨著時間累積的理解與細節，直說：「從我走進妳的生命開始，妳就不再是一個人。在所有的不確定裡，妳是我確定的那一個。」

幾句話讓林映唯淚水在眼中不斷打轉，她一開口就哽咽，「你問過我，你堅定不移地選擇我，那妳呢？當時我沒有回話，但我知道那句堅定不移，是我們一點一滴搏鬥出來的，不是一時興起。不管我是什麼樣的人，都無需改變，可以完全被接受、被理解、被欣賞，你在摸清了我所有委屈，見識了我所有黑暗之後，甚至在你能量快耗盡時，依然能支撐我，感謝有個人在我們日復一日的生活中，願意以家人、情人、朋友、戰友的身份，一起去看這個世界，體驗生命。」最後兩人交換戒指，Richard掀起新娘頭紗，給林映唯一個深深的吻，幸福氣氛感染在場眾人。

