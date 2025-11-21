自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林映唯婚紗美爆！今完婚甜喊「我願意」 新郎感人證言曝光

林映唯身穿絕美婚紗。（自由試娛樂提供）林映唯身穿絕美婚紗。（自由試娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕林映唯與交往3年多的男友Richard在今天（21日）舉辦婚禮，正式升格夫妻，下午於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式，兩人交換戒指及誓言，現場氣氛溫馨動人，Richard更是滿臉幸福笑容藏不住。

林映唯正式升格人妻，她在老公Richard懷中洋溢幸福表情。（自由試娛樂提供）林映唯正式升格人妻，她在老公Richard懷中洋溢幸福表情。（自由試娛樂提供）

證婚戶外區以野性自然為主題，這對新人緩步出場，現場賓客尖叫及掌聲不斷，主持人引導交換誓言，他口吻嚴肅問新郎：「你是否願意成為新娘的ATM，在她需要的時候，無單日提取上限讓她索取滿滿的安全感？你是否願意成為她的頂級防曬乳液，在日曬最烈的時候替她擋下所有灼熱，讓她永遠能夠想乘涼就乘涼、想曬太陽就曬太陽？你是否願意成為她的專屬AI，像chatgpt一樣為她指引方向、像Gemini一樣支持她每個修圖的要求，無怨無悔隨時待命，不用訂閱高級方案也提供100%功能？」逗趣內容引起全場賓客笑聲不斷，主持人講完後詢問新郎：「這一切的承諾，都將直到永遠，你願意嗎？」Richard深情望著新娘直喊：「我願意！」接著主持人反問新娘林映唯：「妳是否願意，督促他完成以上承諾，不用負其他責任，直到永遠，妳願意嗎？」林映唯開心回答：「我願意！」

林映唯今天舉行婚禮，她跟另一半Richard交換誓言並擁吻，引起現場陣陣歡呼。（自由試娛樂提供）林映唯今天舉行婚禮，她跟另一半Richard交換誓言並擁吻，引起現場陣陣歡呼。（自由試娛樂提供）

一陣嬉鬧後，兩人轉換情緒，認真說出對彼此一生的結婚誓言，Richard說：「如果用四個字形容我們，大概就是『完全不搭』，我像一團亂竄的火，很急很躁很衝動，妳像一片安靜的冰，理性克制有自己的堅持，在一起才發現，原來我的火剛好可以為妳取暖，而妳的冰也可以讓我冷靜下來，一個讓日子有溫度、一個讓生活有節奏，走成了今天的我們。」更講出許多兩人相處後隨著時間累積的理解與細節，直說：「從我走進妳的生命開始，妳就不再是一個人。在所有的不確定裡，妳是我確定的那一個。」

幾句話讓林映唯淚水在眼中不斷打轉，她一開口就哽咽，「你問過我，你堅定不移地選擇我，那妳呢？當時我沒有回話，但我知道那句堅定不移，是我們一點一滴搏鬥出來的，不是一時興起。不管我是什麼樣的人，都無需改變，可以完全被接受、被理解、被欣賞，你在摸清了我所有委屈，見識了我所有黑暗之後，甚至在你能量快耗盡時，依然能支撐我，感謝有個人在我們日復一日的生活中，願意以家人、情人、朋友、戰友的身份，一起去看這個世界，體驗生命。」最後兩人交換戒指，Richard掀起新娘頭紗，給林映唯一個深深的吻，幸福氣氛感染在場眾人。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中