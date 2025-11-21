自由電子報
娛樂 最新消息

李芷婷被看穿狂拍 心酸被刺傷感受曝光

李芷婷將推出全新專輯。（華納音樂提供）李芷婷將推出全新專輯。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕李芷婷推出新歌《燒成灰燼》，唱出面對壓力、跌傷再重新站起的心境，談及這首歌的創作背後，她回憶童年非常在意別人眼光，為了被喜歡而委屈自己，如今她學著先照顧自己的心，再面對外界聲音。她將多年承受的期待與壓力寫進旋律，希望陪著正在被生活壓得喘不過氣的人。

李芷婷下月將推出新專輯，回望2025年的生活與心境，她形容是個「總整理」的一年，包括搬家、調整生活圈、重新分辨界線，都讓她更明白如何保護自己，也更確定未來想成為什麼樣的大人。

李芷婷直言MV角色讓她感覺「被看穿」。（華納音樂提供）李芷婷直言MV角色讓她感覺「被看穿」。（華納音樂提供）

李芷婷笑說：「今年想做的事大部分都完成了，心裡真的很踏實。唯一還沒完成的就是我覺得自己的肌肉量還不夠，所以還在努力健身中，希望心變強壯的同時身體也能跟上。」

在《燒成灰燼》MV中，有位女孩身上掛滿象徵誤解與標籤的布偶，更選擇一路將布偶拆下、送給靠近自己的人，把傷痕化成溫度，當卸下所有布偶後逐漸消失，城市反而留下更多抱著布偶、露出微笑的人。拍攝時最令李芷婷難忘的，是餐廳裡怪異女孩替她擋住滿屋手機鏡頭的那一幕，就像是幫她擋住外界眼光，「那一刻心酸酸的，感覺她知道我會被輿論刺傷，用最溫柔的方式陪我。」

李芷婷想到了過去的自己，「很多時候我看起來很堅強、一直在給大家力量，但其實常常是犧牲自己的感受。」自認和怪異女孩最像的部分，就是總想帶給別人溫暖，卻把自己放在最後的模樣。

