李沐撞臉北捷踹嬤Fumi阿姨 本尊真實反應曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕李沐和柯佳嬿今出席Netflix影集《如果我不曾見過太陽》記者會，劇中曾敬驊誤認柯佳嬿的背影是李沐，戲外，李沐剛出道被講「小柯佳嬿」，兩人確實長很像，但也有網友看了《太陽》後，認為李沐長得很像先前北捷踹嬤的Fumi阿姨，李沐哈哈大笑說：「我看到之後笑出來，覺得『哇！真的很像！』」柯佳嬿則說自己被講長得很像前數發部部長唐鳳。

此外，李沐劇中遭石知田等人性侵，她坦言至今都不敢看這場戲，因為從準備角色開始，就覺得心情很難消化，指出會有「視網膜效應」，覺得觸及在眼前的新聞全是性侵案社會新聞；但她戲外並不會因角色和石知田保持距離，在片場依舊打打鬧鬧，還揪演員們一起比賽跳棋，還自豪是「台北市跳棋冠軍」。

石知田苦笑說自己因為角色，不僅IG掉粉，還一直收到入戲網友傳的「刀子」emoji圖片，有網友也用搞笑口吻嗆他「怎不去屎一屎」，讓他很無奈，坦言：「沒想過會被這麼討厭，我第一次演讓大家都討厭的角色，一開始看到評論有點走心，朋友安慰我『代表你演很好』。」他在角色裡頭時，將自己想像成蛇，「用一些舌頭的戲，像是會舔唇，不把自己當人看的話會比較自在。」

而姚淳耀飾演討債的流氓，台語相當流利，有場拿棒球棍打曾敬驊的戲，他認為曾敬驊相當拚，簡直用生命在拍戲，讓他內心升起「不要浪費，盡量打」的念頭，曾敬驊聽聞後笑說：「真的有被打到，但沒有受傷，只有額頭撞到攝影機的角，有點擦傷。」

《如果我不曾見過太陽》一部曲已上線，二部曲將於12月11日播出。

