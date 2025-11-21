許志豪、康康出手了 驚喜曝光吳申梅差點噴淚

康康跟許志豪幫吳申梅慶祝生日。（喜上梅梢娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「金曲甜美女神」吳申梅昨過生日，她在中視錄製《綜藝一級棒》錄到午夜，主持人康康、許志豪突然端出生日蛋糕，帶領全場百名工作人員齊唱生日快樂歌，錄影棚秒變大型慶生現場。這場突襲來得又猛又暖，讓吳申梅驚喜到差點落淚，她說：「從來沒有在這麼大的場合被意外慶生，真的很驚喜。」感性表示，能被大家捧在手心，「真的覺得很幸福。」

吳申梅開心切蛋糕。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅現場許下三個生日願望，她笑說：「希望大家都生意興隆、活動滿滿！」第二個願望則是《一級棒》收視長紅，週週第一。第三個願望她笑說先「放在心底」，賣了個關子，讓驚喜橋段在笑聲中畫下句點。

許志豪準備香水送給好友吳申梅。（喜上梅梢娛樂提供）

昨天錄影時因為要跳舞，穿著平底鞋的吳申梅身高比康康、許志豪矮了一大截，站在一起自動形成一個小凹槽，康康立刻搞笑說：「申梅妳在地下室嗎？」吳申梅妙回：「我在B2啦！」現場爆笑不斷。

吳申梅大讚《綜藝一級棒》錄影時工作氣氛超好，坦言以往只要知道當天要唱跳就緊張到胃痛，但經過節目的磨練，現在已經可以做到「兵來將擋、水來土淹」，即便錯過前一天綵排，只要錄影當天先跟舞蹈老師run一次，就能穩穩上場，「覺得自己進步很多，而這些養分都是來自《一級棒》。」

吳申梅感謝親朋好友的祝福，驚呼生日週大概已經吃了8顆蛋糕，今天半夜她拖著疲憊身軀回到家，沒想到老公早已準備好蛋糕慶生。從粉絲、節目團隊到老公，她連續一整週被滿滿愛意包圍，小倆口幸福滿滿，她也直喊：「今年真的超級幸福！」吳申梅不忘預告，下月就要推出新單曲，興奮表示：「真的很好聽！」

