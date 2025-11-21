金秀賢賠大了！遭指說謊違反「道德條例」 美妝公司求償上看28億

金秀賢一開始否認曾與金賽綸交往，後又改口兩人曾是情侶關係。化妝品公司認為「此舉」（指說詞反覆）違反合約中的道德規範，今開庭竟提高求償金達28.6億韓元。（歐新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕雖然金秀賢一再反擊「橫豎研究所」頻道經營者金世義、以及金賽綸家屬指稱的各種罪名，並提出「10鐵證」證明他與金賽綸的照片拍攝時間皆是在她成年後，甚至對 「殺人滅證」和「買兇」等各種指控和謠言散布者，提起誹謗和誣告訴訟。但因形象已嚴重受損，造成各種代言工作停擺，一家化妝品公司「A」，原提告賠償金額為5億韓元（約台幣1066萬），沒想到今天（21日）開庭一審，竟加碼求償28.6億韓元（約台幣6099萬），一翻就是6倍！

韓國時間今日上午，首爾中央地方法院第22民事庭就化妝品品牌「A」起訴演員金秀賢的損害賠償訴訟案舉行第一次庭審。

根據化妝品品牌「A」先前與金秀賢所簽訂的廣告模特兒合約，原定今年8月到期，但因當金秀賢捲入與未成年金賽綸交往醜聞，「A」品牌遂於3月提前終止合約，並在4月提起損害賠償訴訟。

今天在民事庭上，品牌「A」聲稱，由於金秀賢未能「維護良好的形象」，公司蒙受重大損失，故要求提高賠償金至28.6億韓元（約6000萬台幣），比起當初提出的5億韓元賠償金，高出近6倍 。

對此，金秀賢方面辯稱，「合同中沒有任何條款要求（金秀賢）維護良好的形象。」，法律代理人進一步強調，「金秀賢與未成年女演員金賽綸交往的說法，完全是無稽之談。他們是在金賽綸成年後才開始交往的。」

對於提高索賠金額的決定，品牌表示：「廣告合約規定，若發生違約情事，違約方必須支付雙倍的代言費。」並將製作廣告素材的各種前置花費，一併向金秀賢索貼。

目前雙方未達共識，該案第二次聽證會定於明年 2026 年3月13日舉行。

