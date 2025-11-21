aespa誤踩日本敏感神經！紅白遭「10萬人連署逼退」 NHK高層緊急回應

南韓人氣女團aespa成員Giselle（左起）、寧寧、Winter、Karina。（翻攝自X）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓女團aespa受邀登上日本國民級跨年節目《紅白歌唱大賽》，卻因中國籍成員寧寧曾分享「原子彈蘑菇雲造型檯燈」舊照再度被挖出，引爆日本網友大規模反彈，「要求aespa退出紅白」連署1天內衝破5萬人附和，如今更飆破10萬人響應，風暴輿論全面炸裂，成為今年紅白開演前最大爭議。對此，NHK高層也做出相關回應。

aespa今年受邀登上《紅白歌唱大賽》，原本象徵韓流人氣強勢滲透日本市場，沒想到寧寧2022年曾分享「原子彈蘑菇雲造型檯燈」的貼文，由於在中日關係緊繃的情勢下被重新掘出，敏感歷史議題瞬間點燃日本網路情緒。許多日本網友怒批寧寧「不尊重歷史」、「輕視廣島與長崎11萬死難者」，連署平台上更以寧寧的貼文語氣為由指控她「輕挑態度不可接受！」

截至今下午3時，連署平台上已突破10萬日人抵制。（翻攝自change.or官網）

「要求取消aespa登上紅白」相關話題，不僅僅在社群平台X上迅速發酵並躍上熱門關鍵字，甚至有日本網友在change.org連署主張aespa必須退出紅白舞台，許多日本民眾響應並強調「這不只是韓團問題，而是對日本歷史與文化的尊重」。然而，截至今（21日）下午3時，該連署已突破10萬人附和，討論熱度持續攀升；但也有人質疑，是否因國際政治氛圍導致情緒被過度放大。

面對爭議持續延燒，NHK媒體總局長山名啓雄在19日的記者會首度回應，強調「考量日中之間的情勢，我們希望她們能夠出場。」同時也強調目前並未更動aespa安排演出的計畫；此外，NHK會長稻葉延雄也補充，希望透過紅白傳遞和平訊息。截至目前，紅組仍維持aespa的登台名單，但她們能否如期演出，儼然成為今年跨年最大未定數。

