自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

aespa誤踩日本敏感神經！紅白遭「10萬人連署逼退」 NHK高層緊急回應

南韓人氣女團aespa成員Giselle（左起）、寧寧、Winter、Karina。（翻攝自X）南韓人氣女團aespa成員Giselle（左起）、寧寧、Winter、Karina。（翻攝自X）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓女團aespa受邀登上日本國民級跨年節目《紅白歌唱大賽》，卻因中國籍成員寧寧曾分享「原子彈蘑菇雲造型檯燈」舊照再度被挖出，引爆日本網友大規模反彈，「要求aespa退出紅白」連署1天內衝破5萬人附和，如今更飆破10萬人響應，風暴輿論全面炸裂，成為今年紅白開演前最大爭議。對此，NHK高層也做出相關回應。

aespa今年受邀登上《紅白歌唱大賽》，原本象徵韓流人氣強勢滲透日本市場，沒想到寧寧2022年曾分享「原子彈蘑菇雲造型檯燈」的貼文，由於在中日關係緊繃的情勢下被重新掘出，敏感歷史議題瞬間點燃日本網路情緒。許多日本網友怒批寧寧「不尊重歷史」、「輕視廣島與長崎11萬死難者」，連署平台上更以寧寧的貼文語氣為由指控她「輕挑態度不可接受！」

截至今下午3時，連署平台上已突破10萬日人抵制。（翻攝自change.or官網）截至今下午3時，連署平台上已突破10萬日人抵制。（翻攝自change.or官網）

「要求取消aespa登上紅白」相關話題，不僅僅在社群平台X上迅速發酵並躍上熱門關鍵字，甚至有日本網友在change.org連署主張aespa必須退出紅白舞台，許多日本民眾響應並強調「這不只是韓團問題，而是對日本歷史與文化的尊重」。然而，截至今（21日）下午3時，該連署已突破10萬人附和，討論熱度持續攀升；但也有人質疑，是否因國際政治氛圍導致情緒被過度放大。

面對爭議持續延燒，NHK媒體總局長山名啓雄在19日的記者會首度回應，強調「考量日中之間的情勢，我們希望她們能夠出場。」同時也強調目前並未更動aespa安排演出的計畫；此外，NHK會長稻葉延雄也補充，希望透過紅白傳遞和平訊息。截至目前，紅組仍維持aespa的登台名單，但她們能否如期演出，儼然成為今年跨年最大未定數。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中