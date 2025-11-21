自由電子報
娛樂 最新消息

金馬午宴》黃鐙輝自稱南港劉德華！黃秋生一看愣住了：哪裡像

金馬62男配角，黃鐙輝（左起）、曾敬驊、黃秋生及姚淳耀。（記者胡舜翔攝）金馬62男配角，黃鐙輝（左起）、曾敬驊、黃秋生及姚淳耀。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第62屆金馬獎頒獎典禮明天（22日）舉行，最佳男配角入圍者黃秋生、黃鐙輝、姚淳耀及曾敬驊今天出席午宴，3人不停稱黃秋生是偶像，花式告白讓黃秋生笑說：「他們是要上香了？現在擺香爐啊！」有趣的是，記者告訴黃秋生：「黃鐙輝是南港劉德華。」黃秋生一看傻眼：「哪裡像？」笑翻眾人。

金馬62男配角，黃鐙輝抱上黃秋生，曾敬驊、姚淳耀排隊等黃秋生擁抱。（記者胡舜翔攝）金馬62男配角，黃鐙輝抱上黃秋生，曾敬驊、姚淳耀排隊等黃秋生擁抱。（記者胡舜翔攝）

黃鐙輝表示，電影生涯從《艋舺》開始到《左撇子女孩》，有一種很夢幻的感覺，「從來沒有想過可以跟秋生哥一起入圍，對我來講已經得獎了。」他稱從以前就會看黃秋生的作品，包括《古惑仔》、《頭文字D》等等，「他是我的偶像，我是他的影迷！」姚淳耀則說：「不可思議，可以站在秋生哥旁邊一起入圍，非常開心。」曾敬驊與片中「叔叔」姚淳耀角逐同樣獎項，曾敬驊對姚淳耀說：「順其自然，不管怎麼樣，戲裡戲外連結不要斷。」

被問到岳母「萁媽」有什麼反應？黃鐙輝相當激動，表示「我岳母很誇張，說哇你怎麼會入圍？如果得獎我要換沙發，我還要給她一筆錢。」由於金馬沒有獎金，黃鐙輝還得自掏腰包。至於明天的紅毯戰袍，黃鐙輝表示老婆會幫忙準備。好友阮經天則鼓勵他：「不容易喔，好好享受喔！」

