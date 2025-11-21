自由電子報
娛樂 最新消息

金馬午宴》張孝全三度搶影帝！幽默自爆：感言10年前就寫好

金馬影帝入圍者，許瑞奇（左起）、藍葦華、張孝全及柯煒林。（記者胡舜翔攝）金馬影帝入圍者，許瑞奇（左起）、藍葦華、張孝全及柯煒林。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第62屆金馬獎頒獎典禮明天（22日）舉行，最佳男主角除了《幸福之路》的張震之外，其他影帝候選人張孝全、藍葦華、柯煒林及許瑞奇等人都到場，港星柯煒林被cue推薦台北好玩的，竟然Mic drop說：「台北沒什麼好玩！」笑翻全場。

張孝全第三度入圍影帝，以《深度安靜》角逐，他今天簡直是人氣王，李駿碩、張迪文、牧森、鄧濤等人在後台看到張孝全，都激動不已。出道超過24年從沒有拿過金馬獎，被問到會不會覺得「該拿獎」了？張孝全坦言：「還沒頒獎有得失心，坐在台下X！會不會是我！」不過還是要看評審，更開玩笑說：「（得獎感言）10年前就寫好了。」

新加坡演員許瑞奇以《好孩子》第一次參加金馬獎，被問到會不會想幫新加坡爭光？他坦言壓力很大，變裝皇后的原型人物「阿真」，「他叫我做自己！明天他會來！」藍葦華則用台語表示很緊張，「大家都很開心，我家的事全員都上，因為很不容易，整個團隊很開心。」

有趣的是，在男配角入圍者曾敬驊拍攝時，藍葦華在台下接受媒體採訪，黃鐙輝站在姚淳耀身旁，嗆藍葦華說：「爸爸在這裡！」藍葦華則回嗆：「系勒靠！」原來是電影《我家的事》中，藍葦華是曾敬驊的父親，但親生爸爸其實是姚淳耀，意外成為午宴有趣的橋段。

