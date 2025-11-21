自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

玉澤演徹底台化！師妹TWICE抵高雄 一句「歡迎來台灣」根本在地人

玉澤演以地主口吻迎接TWICE寫下「歡迎來台灣」。（翻攝自IG）玉澤演以地主口吻迎接TWICE寫下「歡迎來台灣」。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國男團2PM成員玉澤演10月中旬抵台中參與新劇拍攝，期間毫無明星架子，完全融入在地生活被粉絲笑封「半個台中人」，然而他今（21日）更以「地主之姿」歡迎師妹TWICE抵台，還特地在IG上釋出台灣新聞台的播報畫面高調打招呼，甚至瞬間衝上Threads熱門話題。

玉澤演10月中旬來台參與新劇拍攝工作，期間多次現身勤美綠園道、審計新村、彩虹眷村、國美館等地標，還搭乘公車體驗交通，也造訪好友林柏宏推薦的咖啡館品嚐甜點。有趣的是，玉澤演今日截取台灣新聞台報導TWICE抵達高雄的畫面，他在限時動態直接標記TWICE官方帳號，並以地主之姿表示「歡迎來到台灣」，粉絲笑虧他根本已是台灣在地代表，甚至比台灣人更熟台中巷弄。

玉澤演超接地氣的相關話題在Threads上被瘋傳，更引起大批網友、粉絲熱烈反應，「竟然說歡迎來台灣，以為是在地的！」、「竟然還在看台灣新聞台」、「真的住很久的感覺！」更有台中居民笑回，「歐巴比我這25年的資深居民還熟台中...」由於玉澤演一個月內造訪30多個景點，被大票粉絲封為「非官方觀光代言人」，討論度再度推上高峰。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中