玉澤演徹底台化！師妹TWICE抵高雄 一句「歡迎來台灣」根本在地人

玉澤演以地主口吻迎接TWICE寫下「歡迎來台灣」。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國男團2PM成員玉澤演10月中旬抵台中參與新劇拍攝，期間毫無明星架子，完全融入在地生活被粉絲笑封「半個台中人」，然而他今（21日）更以「地主之姿」歡迎師妹TWICE抵台，還特地在IG上釋出台灣新聞台的播報畫面高調打招呼，甚至瞬間衝上Threads熱門話題。

玉澤演10月中旬來台參與新劇拍攝工作，期間多次現身勤美綠園道、審計新村、彩虹眷村、國美館等地標，還搭乘公車體驗交通，也造訪好友林柏宏推薦的咖啡館品嚐甜點。有趣的是，玉澤演今日截取台灣新聞台報導TWICE抵達高雄的畫面，他在限時動態直接標記TWICE官方帳號，並以地主之姿表示「歡迎來到台灣」，粉絲笑虧他根本已是台灣在地代表，甚至比台灣人更熟台中巷弄。

玉澤演超接地氣的相關話題在Threads上被瘋傳，更引起大批網友、粉絲熱烈反應，「竟然說歡迎來台灣，以為是在地的！」、「竟然還在看台灣新聞台」、「真的住很久的感覺！」更有台中居民笑回，「歐巴比我這25年的資深居民還熟台中...」由於玉澤演一個月內造訪30多個景點，被大票粉絲封為「非官方觀光代言人」，討論度再度推上高峰。

