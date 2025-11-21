八點檔男星逃命還要護前妻 含淚關櫃門卻沒拍到嘆超遺憾

何豪傑在《好運來》被曾子益綁架、毆打。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕何豪傑在民視八點檔《好運來》慘遭曾子益綁架、毆打。他透露，這場被綑綁的戲碼是體力大考驗，因為手腳被束縛，得不斷做「捲腹」來模擬掙扎，全身無法施力，只能靠腹部肌肉支撐，他笑稱：「拍完之後腹部超級酸，感覺好像又多練了幾塊腹肌。」

何豪傑（左）在《好運來》被曾子益（右）綁架、毆打。（民視提供）

這場驚心動魄的外景戲除了消耗體力，還出現不少意料之外的「小插曲」。何豪傑因臉上需塗抹大量血漿與髒汙特效，沒想到竟意外吸引不速之客，他哭笑不得說：「拍外景的時候，因為臉上超多枇杷膏，蒼蠅一直飛到臉上來偷吃。」拍驚恐戲同時還得分心對付蒼蠅，相當逗趣。

楚宣在《好運來》目睹前夫何豪傑被傷害。（民視提供）

另一方面，楚宣這幾集的情緒轉折讓她身心俱疲，她透露：「這幾天的戲都讓我哭到心痛，連自己都嚇一跳。」面對劇中前夫何豪傑倒地不起，角色「麗芬」的驚恐與擔憂讓她完全投入，也讓觀眾更期待後續發展。

何豪傑飾演的「黃飛宏」遭綁架毆打後好不容易逃脫，卻巧遇前妻楚宣，為保護她，他奮不顧身將她藏入一旁的櫃子裡，這段臨別戲被觀眾視為「生離死別」。何豪傑表示，他與楚宣拍這場戲時，確實抱著「殺青戲」的心情投入。

何豪傑在《好運來》飾演警察「黃飛宏」。（民視提供）

何豪傑也透露一段小遺憾：「我關上櫃子門時，是含淚關上的，但因為機位角度關係，眼窩有影子，淚水看不清楚。」他一度拜託導演再拍一次，希望調整機位捕捉到他「含淚關櫃子」的畫面，但因太陽即將下山、光線不允許多拍，讓他直呼可惜。不過他也表示，能與楚宣、曾子益一起飆戲，依然覺得非常過癮。

