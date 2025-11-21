自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

八點檔男星逃命還要護前妻 含淚關櫃門卻沒拍到嘆超遺憾

何豪傑在《好運來》被曾子益綁架、毆打。（民視提供）何豪傑在《好運來》被曾子益綁架、毆打。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕何豪傑在民視八點檔《好運來》慘遭曾子益綁架、毆打。他透露，這場被綑綁的戲碼是體力大考驗，因為手腳被束縛，得不斷做「捲腹」來模擬掙扎，全身無法施力，只能靠腹部肌肉支撐，他笑稱：「拍完之後腹部超級酸，感覺好像又多練了幾塊腹肌。」

何豪傑（左）在《好運來》被曾子益（右）綁架、毆打。（民視提供）何豪傑（左）在《好運來》被曾子益（右）綁架、毆打。（民視提供）

這場驚心動魄的外景戲除了消耗體力，還出現不少意料之外的「小插曲」。何豪傑因臉上需塗抹大量血漿與髒汙特效，沒想到竟意外吸引不速之客，他哭笑不得說：「拍外景的時候，因為臉上超多枇杷膏，蒼蠅一直飛到臉上來偷吃。」拍驚恐戲同時還得分心對付蒼蠅，相當逗趣。

楚宣在《好運來》目睹前夫何豪傑被傷害。（民視提供）楚宣在《好運來》目睹前夫何豪傑被傷害。（民視提供）

另一方面，楚宣這幾集的情緒轉折讓她身心俱疲，她透露：「這幾天的戲都讓我哭到心痛，連自己都嚇一跳。」面對劇中前夫何豪傑倒地不起，角色「麗芬」的驚恐與擔憂讓她完全投入，也讓觀眾更期待後續發展。

何豪傑飾演的「黃飛宏」遭綁架毆打後好不容易逃脫，卻巧遇前妻楚宣，為保護她，他奮不顧身將她藏入一旁的櫃子裡，這段臨別戲被觀眾視為「生離死別」。何豪傑表示，他與楚宣拍這場戲時，確實抱著「殺青戲」的心情投入。

何豪傑在《好運來》飾演警察「黃飛宏」。（民視提供）何豪傑在《好運來》飾演警察「黃飛宏」。（民視提供）

何豪傑也透露一段小遺憾：「我關上櫃子門時，是含淚關上的，但因為機位角度關係，眼窩有影子，淚水看不清楚。」他一度拜託導演再拍一次，希望調整機位捕捉到他「含淚關櫃子」的畫面，但因太陽即將下山、光線不允許多拍，讓他直呼可惜。不過他也表示，能與楚宣、曾子益一起飆戲，依然覺得非常過癮。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中