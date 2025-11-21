自由電子報
娛樂 最新消息

坤達書偉捲入閃兵風波 罕見合體Energy原因曝光

Energy與鼓鼓、蕭秉治驚喜合體。（相信音樂提供）Energy與鼓鼓、蕭秉治驚喜合體。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕相信音樂發行耶誕經典特輯，首波推出由Energy 、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治合體翻唱五月天的經典奇幻歌曲《聖誕夜驚魂》，捲入閃兵風波的坤達及書偉也有合唱。

眾星為了籌備公益聖誕單曲，大夥早在9月就抽空籌備錄製及拍攝MV，當天全員齊聚，從一早拍攝時就開始聊個不停，現場應景的聖誕裝飾，一起玩起交換禮物、桌遊、枕頭戰等，就像一家團聚一樣熱鬧。《聖誕夜驚魂》MV更有彩蛋，五月天怪獸、阿信驚喜現身，歌迷直讚：「這是最棒的聖誕禮物！」

Energy 、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治合體翻唱五月天的經典奇幻歌曲《聖誕夜驚魂》。（相信音樂提供）Energy 、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治合體翻唱五月天的經典奇幻歌曲《聖誕夜驚魂》。（相信音樂提供）

對於重新詮釋《聖誕夜驚魂》，丁噹透露自己也有個耶誕驚魂，她說：「有一年聖誕節在美國開唱，在快要上台的那一刻，我的拉鍊繃開壞了，經紀人快速拿針線縫起來，真的是聖誕夜驚魂。」被問及今年聖誕節怎麼過，鼓鼓馬上說：「跟太太過。」熱愛創作的蕭秉治說：「我和我的小太太過，也就是和鋼琴一起過。」白安則因為工作在身，將和經紀人一起過，丁噹接著回說：「我沒工作的話，就一個人過。」Toro立刻想到個好方法，索性對著丁噹說：「聽起來我也有空，所以我們可以一起找白安和經紀人。」

