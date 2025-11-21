自由電子報
娛樂 最新消息

金馬午宴》范冰冰明參戰金馬有譜！《地母》導演張吉安：會有驚喜

金馬62最佳導演入圍者，陳玉勳（左起）、李駿碩、張吉安及曹仕翰耍帥。（記者胡舜翔攝）金馬62最佳導演入圍者，陳玉勳（左起）、李駿碩、張吉安及曹仕翰耍帥。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第62屆金馬獎頒獎典禮明天（22日）舉行，最佳導演的入圍者陳玉勳、張吉安、曹仕翰及李駿碩今天出席金馬午宴，陳玉勳自稱是「天龍國代表」，笑說「天龍國加油」，不過馬來西亞的張吉安導演、香港導演李駿碩卻是滿頭霧水，好奇天龍人是什麼意思？形成相當有趣的畫面。至於范冰冰到底會不會來參加金馬獎，《地母》導演張吉安表示：「明天會給個驚喜。」

今天僅《人生海海》的導演廖克發未出席，陳玉勳今年以電影《大濛》入圍最佳劇情片、最佳導演等11項大獎，他今天出席午宴回憶起30年前第一次入圍，競爭對手包括侯孝賢、萬仁導演等等，「我像誤入叢林的小白兔，很惶恐。」張吉安則稱陳玉勳是「大白兔」，他認為自己當導演5年還是個新導演，「金馬獎對每個電影人，尤其是東南亞國度的導演來說像天堂。」曹仕翰也是陳玉勳的影迷，笑說自己看過《佳家福》、《熱帶魚》、《總鋪師》等電影。

被問到是否有為家鄉爭光的感覺？北部代表陳玉勳笑說：「我是天龍國沒錯，天龍國加油！」張吉安則表示自己沒有帶馬來西亞國旗來，「好像我帶著馬來西亞的故事過來，金馬很寬容、海納百川，可以入圍是很好的體驗。」李駿碩有感而發：「我們香港電影好久沒拿最佳劇情片、最佳導演，我還滿希望。」南部代表的曹仕翰說：「《南方時光》在高雄電影節當閉幕片，跟陳其邁一起走紅毯，他說加油！我們高雄人不會輸，我一直記住這句話。」

面對這幾位年輕導演，陳玉勳表示非常喜歡他們的作品，「這一次每個導演都不一樣，完全不同路線。」他希望能夠拿最佳劇情片，「電影馬上就要上映，希望幫忙一點票房。」李駿碩上一次以《濁水漂流》拿下最佳改編劇本，他這次以電影《眾生相》獲得原著劇本提名，「我都想拿，如果拿原著劇本，我兩個都拿過了。」他也透露，自己從《盛夏光年》等作品開始就喜歡張孝全很久了，「我不敢跟他打招呼，他是我的童年偶像！」被問到接下來想要跟誰合作？李駿碩點名「林柏宏」。

