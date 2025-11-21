金馬午宴》《大濛》率先奪觀眾票選獎！《核》勇奪國際影評人費比西獎

〔記者許世穎／台北報導〕第62屆金馬獎今（21日）舉行入圍午宴，揭曉「國際影評人費比西獎」以及觀眾票選獎，新加坡電影《核》勇奪國際影評人費比西獎，由陳玉勳執導的《大濛》則獲得觀眾票選獎。

陳玉勳執導的《大濛》勇奪本屆金馬獎觀眾票選獎。（金馬執委會提供）

「國際影評人費比西獎」以鼓勵年輕、傑出的華語電影為目標，今年由羅馬尼亞影評人與策展人安德雅佩德烏、義大利影評人喬凡尼斯迪亞諾梅蘇提、影展策展人與台灣影評人協會副理事長洪健倫擔任，三人選出的得主為陳思攸執導的《核》。

評審認為，這部成長電影運用了出色的攝影機運動與剪輯手法，象徵性地反映出其國家的歷史與認同。片中年輕主角們的溫柔情誼，也讓這部作品以相當原創的方式呈現了身處壓抑環境中的女性青春生活，並引發普世的迴響。

新加坡電影《核》勇奪國際影評人費比西獎。（金馬執委會提供）

金馬獎觀眾票選最佳影片今年徵選432位觀眾，連續2天觀賞《大濛》、《人生海海》、《左撇子女孩》、《眾生相》、《地母》5部最佳劇情片入圍電影，獲獎的《大濛》今年也以包括最佳劇情片、導演、男女主角等11項大獎入圍，成為本屆入圍大贏家。

第62屆金馬獎頒獎典禮將於明天（22日）在臺北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞，更多資訊請見官方網站典禮資訊。

