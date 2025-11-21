自由電子報
娛樂 最新消息

TWICE團員兩點抵達高雄 周子瑜未同行原因竟是？

TWICE 預計14:15抵達高雄機場，現場已經聚集大批粉絲守候。（記者李惠洲攝）TWICE 預計14:15抵達高雄機場，現場已經聚集大批粉絲守候。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕南韓人氣女團TWICE本週末六、日（11／22、11／23）將在高雄世運開首度開唱，這也是周子瑜出道10年後首度回家鄉開唱，而TWICE團圓預計搭乘CI165 仁川往小港班機，預計14:15抵達，其中TWICE彩瑛因健康亮紅燈 「確定缺席這次高雄演唱會」，而來自台灣的周子瑜卻也沒有跟團員同行。

粉絲守候製作許多布條來迎接TWICE 。（記者李惠洲攝）粉絲守候製作許多布條來迎接TWICE 。（記者李惠洲攝）

TWICE 預計14:15抵達高雄機場，現場已經聚集大批粉絲守候。（記者李惠洲攝）TWICE 預計14:15抵達高雄機場，現場已經聚集大批粉絲守候。（記者李惠洲攝）

台灣子瑜這次未跟團員同進主要原因是，周子瑜這兩天人在日本參與Max Mara品牌活動，所以會搭乘另一台BR107 成田往小港的班機預記今（21）日15:45抵達高雄小港機場，在前往飯店與團員會合，也讓原本在韓國等待子瑜的粉絲好奇「子瑜去哪了」。

為了迎接TWICE到來，許多粉絲昨天凌晨就在高雄機場外守候，距離TWICE抵台時間越接近粉絲越多，粉絲們都相當興奮準備許多應援小物來用行動支持偶像。

TWICE彩瑛因健康亮因素 確定缺席這次高雄演唱會，粉絲們攜帶象徵彩瑛的兔子娃娃來力挺。（記者李惠洲攝）TWICE彩瑛因健康亮因素 確定缺席這次高雄演唱會，粉絲們攜帶象徵彩瑛的兔子娃娃來力挺。（記者李惠洲攝）

