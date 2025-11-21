自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

高雄20家飯店加入TWICE藍色應援 觀光局同步稽查旅宿房價

壽山情人LOVE觀景台與高雄熊，同步加入藍色應援行列。（觀光局提供）壽山情人LOVE觀景台與高雄熊，同步加入藍色應援行列。（觀光局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國人氣女團TWICE將於22、23 日在高雄世運主場館開唱，繼首波「藍海應援」、點亮高雄七大地標後，高雄20家飯店也加入藍色應援行列，讓演唱會持續加溫；觀光局並同步稽查24家飯店旅宿房價，抽查結果均無業者超收房價。

水京棧國際酒店響應「藍海應援」。（觀光局提供）水京棧國際酒店響應「藍海應援」。（觀光局提供）

比照上個月BLACKPINK來高雄演出，整個高雄沉浸在「粉紅浪漫」氛圍，為了讓參加TWICE演唱會的粉絲感受滿滿的城市應援氛圍，不僅捷運中央公園站、壽山情人觀景台LOVE字點亮藍色光芒等，高雄也有近20家飯店加入藍色應援行列，包括水京棧國際酒店、高雄商旅、翰品酒店、麗尊酒店、帕可麗酒店、寒軒國際飯店、香堤商旅、水木商旅、美麗四季精品旅館、夏悠旅居等，義大遊樂世界也將建築外牆與摩天輪點亮為清澈的藍色燈光，迎接海內外「ONCE」歌迷遊客。

多家旅宿更搭配TWICE熱門歌曲或藍色主題，推出演唱會限定商品與優惠活動，例如英迪格酒店推出期間限定特調「WHAT IS LOVE」；高雄日航酒店天空酒吧將經典特調換上應援藍色，營造專屬儀式感；承億酒店推出主題調酒《Feel Special》向經典歌曲致敬；高雄福華推出「最高景觀涮涮鍋」應援優惠等。

觀光局稽查24家飯店旅宿房價，均無業者超收房價。（觀光局提供）觀光局稽查24家飯店旅宿房價，均無業者超收房價。（觀光局提供）

因應TWICE高雄巡迴演出，觀光局同步稽查24家飯店旅宿，逐一確認訂房資訊與價格揭露情況，今天（21日）宣布抽查結果，業者均符合相關規定、未有超出備查房價、哄抬價格情形。

高雄市觀光局長高閔琳表示，針對大型活動、連假與演唱會期間飯店旅宿住宿價格，市府除主動查核，同時配合隨機抽查搭配「海巡」模式，自2023年以來，已完成超過2800家次、4.2萬間客房查核，內容包括合法旅宿房價、公安、消防、衛生，及非法旅宿、非法日租等項目。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中