娛樂 最新消息

楊宗緯不滿遭爆料！ 秀三聯單提告前社區保全妨害名譽洩個資

楊宗緯在微博上發文反駁爆料。（資料照）楊宗緯在微博上發文反駁爆料。（資料照）

〔記者徐聖倫／新北報導〕長期於中國發展的藝人楊宗緯，近日因表演時摔下舞台骨折返台養傷，卻被媒體爆料是個「惡鄰居」，遭指任社區主委「德不配位」。楊宗緯認為聲譽受損，昨晚前往新北市林口警分局提告，控訴社區前保全王男洩漏個資，以不實言論詆毀名譽，警方受理報案並著手調查。

楊宗緯在爆料中遭指控的惡行頗多，例如他購買社區大樓同層兩戶打通，而梯廳仍屬公共空間，卻被他放置個人雜物，當成自己家；而楊宗緯與長輩同住，被指楊家人隨地便溺，鄰居可以體會長者的不便，但楊的態度不佳，甚至罵人，楊在諸多指控下成了惡鄰居。

楊宗緯在個人微博秀出報案三聯單。（翻攝微博）楊宗緯在個人微博秀出報案三聯單。（翻攝微博）

楊宗緯在微博上發文反駁爆料，指稱自己與家人沒有做出如此出格的行為，並質疑部分資訊是被有心人強烈扭曲，並呼籲外界不要被不實爆料帶風向。針對主委身份，他表示自己非常願意帶領社區改善弊病，也願意承擔責任，這起事件社區內部已展開調查，期望外界能客觀看待。

昨晚6時許，楊宗緯前往林口警分局文林派出所提告，他指控社區前保全59歲王姓男子離職後，將社區事務、個資以不實方式爆料予媒體，使媒體刊載社區外觀、訪問住戶及診所，導致其個人、家庭及工作形象受損，且涉洩漏個資，提出妨害名譽、個資法告訴。警方表示，已發通知書通知王男到案，詳細案情待釐清。

