娛樂 最新消息

（專訪）AKB48 Team TP亞恩幼稚園就很E靠「乖乖桶」搏感情 伊品、奕霖樂當鏟子超人

〔記者陳慧玲／專訪〕女團AKB48 Team TP推出《你會等我嗎？ / Oh my pumpkin！》單曲後，明（22日）及後天將一連兩天在松山文創園區2號倉庫舉辦《你會等我嗎？》發售紀念握手會，和粉絲近距離開心互動。

AKB48 Team TP專訪；伊品（右起）、蔡亞恩、劉曉晴、黃奕霖。（記者陳奕全攝）AKB48 Team TP專訪；伊品（右起）、蔡亞恩、劉曉晴、黃奕霖。（記者陳奕全攝）

「麵麵」亞恩、曉晴、伊品、奕霖受訪分享近況，亞恩10月21日剛滿25歲，開心預告11月底將開始預購首本寫真書《初次見麵》，透露：「會小露性感，也會有泳裝照，希望有青春洋溢、清純的感覺。」

AKB48 Team TP專訪；蔡亞恩。（記者陳奕全攝）AKB48 Team TP專訪；蔡亞恩。（記者陳奕全攝）

亞恩笑說：「我從幼稚園就很E，個性外向，喜歡過生日，我會要求媽媽買一桶『乖乖桶』帶給同學吃，分享快樂。」加入女團後，粉絲多次貼心應援，她感動說：「粉絲比我更認真過生日，捷運、公車應援我，有一年台北市六輛公車上都有我的生日應援，希望看到我滿街跑，有一次朋友騎車發現旁邊公車上是我（肖像），那年我花很多時間去追公車。」

AKB48 Team TP專訪；劉曉晴。（記者陳奕全攝）AKB48 Team TP專訪；劉曉晴。（記者陳奕全攝）

前陣子香港成員曉晴回家鄉演出，談到：「家人首次看看到我在台上表演，歌迷也很激動，瘋狂尖叫，家人看到我站在台上也很驕傲。」媽媽一直想拿雞湯給她喝，回家也開心吃到媽媽煮的飯，還特別準備她喜歡的炒花枝。

AKB48 Team TP專訪；伊品。（記者陳奕全攝）AKB48 Team TP專訪；伊品。（記者陳奕全攝）

22歲的伊品和大她一歲的奕霖，前陣子都去了花蓮光復災區一起當「鏟子超人」，伊品說：「很多人去幫忙，像是牆壁拆掉要幫忙回收，看大家做什麼我們就做什麼，像我們身體比較瘦可以下去水溝幫忙清水溝，有工作就接手，我出生後沒經歷過這麼有人情味的時代，人和人可以互相照顧 ，整理物資也需要人力幫忙。」

AKB48 Team TP專訪；黃奕霖。（記者陳奕全攝）AKB48 Team TP專訪；黃奕霖。（記者陳奕全攝）

奕霖心靈收穫也很多，她說：「大家都很熱情，比想像多人，我遇到很多不同地方來的人，盡所能去幫忙，有人當小蜜蜂，也有按摩超人，志工團 可以去按摩伸展，當地居民很樂觀，希望可以很快恢復家園。」

AKB48 Team TP專訪；伊品（右起）、蔡亞恩、劉曉晴、黃奕霖。（記者陳奕全攝）AKB48 Team TP專訪；伊品（右起）、蔡亞恩、劉曉晴、黃奕霖。（記者陳奕全攝）

加入女團有許多學習及改變機會，伊品說：「低潮沒有動力時，學習就是最有用的事，跳舞跟不上我就報舞蹈課，就有學習動力，擊垮不自信的一面。」奕霖也說：「我想增強實力，會參考那些課程要執行，給自己不同目標，讓自己成長。」她也提到入團後外型改變大，「剛進來可愛活潑，最近留長髮，希望成熟一點。」

