謝哲青認了「困地獄第一層很久」 主持《青春愛讀書》10年原因首曝光

謝哲青主持《青春愛讀書》十週年。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝哲青暌違4年推出新作《在黑暗中相遇》。他主持大愛《青春愛讀書》10年，團隊於上週舉辦「新書錄影見面會」，即使觀眾經常看到他在鎂光燈下，但這些年來他一直都無法習慣。

謝哲青出席新書錄影見面會。（大愛電視提供）

謝哲青分享自己處理緊張情緒的方法，就是跟所有工作人員及出席的人打招呼，透過彼此眼神、語氣的交流找到安靜下來的力量，「我的安靜並不是我要獨處，而是跟大家在一起，他們安定我」。

謝哲青出席新書錄影見面會。（大愛電視提供）

謝哲青聊其他書或作家都能侃侃而談，唯獨「只要面對自己，就有很多的難言，很多的猶豫，要面對自己是一件最困難的事情」。他花了10多年、出版10多本書，《在黑暗中相遇》成為他生命中的里程碑，「帶著我跨過生命中特別的坎」。

謝哲青主持《青春愛讀書》十週年，超過百位民眾報名參加錄影。（大愛電視提供）

新書發行前一個月，謝哲青先讓《青春愛讀書》的10位鐵粉同學搶先閱讀。同學們分享：「我的靈魂跟內在，在看書的一剎那，跟哲青哥融合，可以跟著他走一小段的人生經歷」、「淚水不斷的湧出來，在外面看書都怕嚇到旁邊的人」、「黑暗隱匿的纏綿，好像是我們比較說不出口的，我覺得哲青哥很勇敢」、「透過跟別人的靈魂共振後，再回來省視自己的生命，讀起來是很觸動的」。

謝哲青主持《青春愛讀書》十週年。（大愛電視提供）

談到為什麼能主持《青春愛讀書》長達10年，謝哲青認為答案與青少年時期有關。但丁的《神曲》有九層地獄，是古羅馬詩人維吉爾引導但丁走出地獄，謝哲青說：「我曾經困在地獄的第一層很久。」看到青少年就會想起自己的年少，如今他更像維吉爾，「我應該要陪著你們走出去」。

謝哲青在《青春愛讀書》導讀新書《在黑暗中相遇》。（大愛電視提供）

謝哲青也分享前往池上拜訪蔣勳的經驗，兩人在凌晨4點走在沒有路燈的田梗路上，蔣勳說這是稻米好生長的必經過程，也讓謝哲青體悟「只有充分的黑暗，生命才會成長」，他形容這場新書錄影見面會像一場「黑暗彌撒」，大家一起傾聽分享彼此的脆弱、無助與困惑，在過程中知道生命並不孤獨，陪伴彼此走下去。

謝哲青與舞台上分享者合影。（大愛電視提供）

謝哲青主持的大愛《青春愛讀書》，每週一集，邀請來自全台各高中、大專院校學生。他從本土文學、世界經典、藝術、科普、生活等多元領域精選一本書，在節目中邀請導讀人，與不同背景的學生分享閱讀心得，深入討論、拓展視野，激盪新火花。節目自2015年開播至今屆滿10年，介紹超過700本書、超過3400位學生參與，呈現節目宗旨「到不了的地方，就用閱讀來抵達吧！」，以輕鬆方式推廣閱讀教育。

謝哲青開心與粉絲合影。（大愛電視提供）

《在黑暗中相遇》新書見面錄影將於11月21日中午12點於《青春愛讀書》YouTube頻道首播，11月23日晚間6點於大愛頻道首播。

