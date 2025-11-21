TWICE出發！下午抵高雄小港機場 子瑜獨自東京飛台

TWICE今天上午現身仁川機場。（翻攝自YouTube Newsen）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國天團TWICE明天（22日）起將在高雄世運主場館連唱兩天，今天7位成員現身仁川機場，將在今天下午2點多正式登陸高雄。「台灣成員」子瑜昨天人在東京出席時尚活動，很可能會直接從日本飛到台灣。

TWICE SANA低調，但露出笑臉。（翻攝自YouTube Newsen）

TWICE今天上午現身韓國仁川機場，成員包括志效、娜璉、定延，MINA、SANA、MOMO及多賢，成員彩瑛昨天透過公司聲明，表示因病不克前往，因此「THIS IS FOR」高雄場將由8人體制演出，令許多粉絲遺憾，卻又心疼不已，只能希望她好好休息，屆時大巨蛋演唱會再以完整體回來見台粉。

TWICE子瑜昨天在東京出席時尚活動，今天可能從日本直接飛回台灣。（達志影像）

TWICE出道10年後第一次來台舉行演唱會，除了私下曾來台旅遊的成員之外，只有娜璉在今年夏天來台參加音樂節，其餘外籍成員皆未公開來台演出。台灣ONCE等待10年終於等到TWICE，今天上午就有不少粉絲在高雄小港機場等候接機，相信TWICE出發的消息一在網路上公開，機場將會有更多粉絲為他們迎接。

