道歉無效！賓賓哥遭中市府開罰13萬 經紀公司72字回應

賓賓哥受邀至一所學校演講，卻在未經同意情況下直播學生畫面，引發校方不滿。（資料照，記者潘少棠攝）賓賓哥受邀至一所學校演講，卻在未經同意情況下直播學生畫面，引發校方不滿。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕網紅「賓賓哥」日前受邀到台中市一所國中演講，卻在未經同意的情況下直播學生畫面，引發校方強烈不滿。賓賓哥原本還火大開罵校方， 如今態度大反轉、鞠躬道歉，不過此舉滅火無效，台中市社會局將依《兒少法》裁處賓賓哥13萬元罰鍰，並命其限期移除內容、下架。稍早賓賓哥經紀公司也做出回應。

日前魔術師王元照到國中演講，找來「神秘嘉賓」賓賓哥出席卻擅自直播，此事掀起熱論、更驚動市長盧秀燕直批「白目」，而昨賓賓哥才嗆盧秀燕「有搞清楚狀況嗎？」今則態度大轉彎，鞠躬道歉強調是因為友人刻意隱瞞，賓賓哥並不知道校方不同意直播這件事，導致出現一連串的錯誤行為，並帶給大家困擾。關於後續校方要提告只能尊重對方。

台中市社會局將依《兒少法》裁處賓賓哥13萬元罰鍰，賓賓哥透過經紀公司鄭重回應，對此次事件引發的爭議深表歉意，並向各界說明與致歉。他表示，未來將會更加審慎面對公開言行，避免造成不必要的誤會與紛擾，對於相關罰則，他亦完全尊重。

