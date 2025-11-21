自由電子報
娛樂 最新消息

婚禮竟播《甄嬛傳》「吸3.6萬人敲碗按讚」爆紅！新娘親揭選「播出集數」內幕

《後宮甄嬛傳》是宮鬥劇的經典之作。（八大電視提供）《後宮甄嬛傳》是宮鬥劇的經典之作。（八大電視提供）

〔娛樂頻道／台北報導〕一般婚禮大多是在比誰更「甜死人」，各種旅行照、婚紗照、各種粉紅濾鏡輪播到你恨不得戴墨鏡，但有新人完全反骨，決定放棄走浪漫路線，直接在喜宴大螢幕開播宮鬥神劇《後宮甄嬛傳》，成功把整桌賓客餵得心滿意足，嘴停不下來，這波神操作被賓客拍下PO到Threads，瞬間引爆話題。新娘本人也出面說明，這麼做完全是為了讓賓客輕鬆吃飯，不用硬聊尬話題，還揭露當天播出第8集的原因。

該名參加婚宴的網友表示，原本以為只是一般暖場《蠟筆小新》，沒想到新郎新娘第二次出場後，畫風瞬間大轉彎，螢幕上赫然出現甄嬛入宮畫面，連背景 BGM 都比新人進場還有氣勢。

這場婚宴的新娘則笑說，在她心中最適合配飯的只有兩部，分別是《後宮甄嬛傳》跟《蠟筆小新》，至於大家敲碗的《甄嬛傳》片段「滴血認親」、「皇上駕崩」這些高潮橋段，新娘婉拒：「婚宴現場不太適合出現血液與崩潰情緒啦。」最後選了嬛嬛第一次侍寢那段，既華麗又不搶戲。

《後宮甄嬛傳》皇上陳建斌（右）駕崩橋段，可說是所有粉絲心中的經典片段。（八大提供）《後宮甄嬛傳》皇上陳建斌（右）駕崩橋段，可說是所有粉絲心中的經典片段。（八大提供）

這則貼文貼出3天飆破3.6萬人按讚，網友超買單，直呼：「終於不是婚紗照無限輪迴了！救命太棒」、「如果播到甘露寺那段，全場會瞬間靜默」、「我婚禮一定播『恭迎熹妃回宮』，然後從後門走出來，請大家鼓掌」。

不過，有網友好奇播放版權問題，新娘也老實承認：「就是筆電插上 YouTube 直接播的啦！」如果真的有不小心觸犯規定，她道歉並提醒所有想模仿的新人，宮鬥可以播，但公播權記得先查，別讓婚禮從喜宴變成「司法甄嬛傳」。

