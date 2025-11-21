館長「3公分傳說」再被提！全球尺寸排名出爐 台灣低於平均

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日再度捲入爭議，起因是「大師兄」李慶元指控他施壓員工小瑋，包含要求拍攝私密部位照片。隨著錄音內容曝光，其中一句「我跟你嫂子等一下要XX…嫂子要看你的GG」引起巨大討論，也讓外界再度把焦點放在館長過往曾曝「3公分」上。

國際資料庫 Data Pandas 公布了最新的全球男性陰莖尺寸排行，也讓台灣網友特別關注。根據該份整理，美國男性勃起時平均長度為約 14.1 公分，全球排名第 68，僅比全球平均值 13.91 公分略高。其他國家如澳洲約 15.7 公分、法國 14.5 公分、英國 14.3 公分，加拿大則為 13.9 公分。

至於全球前段班，集中於南美、非洲、中東等區域。蘇丹以平均 17.95 公分奪下世界第一，緊接著是民主剛果（17.93 公分）與厄瓜多（17.59 公分）。前十名還包括剛果共和國、迦納、奈及利亞、委內瑞拉、黎巴嫩、哥倫比亞與喀麥隆。

而台灣男性平均尺寸則為 12.5 公分，在全球 142 個國家中排第 117 名。略低於中國的 12.9 公分、日本的 12.6 公分，但高於香港（11.2 公分）和南韓（10.8 公分）。值得一提的是，排名後段的多集中於東亞及東南亞，泰國以 9.43 公分位居全球倒數第一，其後是北韓（9.6 公分）、柬埔寨（9.84 公分）。

