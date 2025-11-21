自由電子報
娛樂 最新消息

雙帥平行世界談戀愛！《if的世界》反差感帥到窒息

中川大輔（右）飾演大狼誠司。（GagaOOLala提供）中川大輔（右）飾演大狼誠司。（GagaOOLala提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本BL劇《if的世界開始戀愛》由雙帥醍醐虎汰朗、中川大輔主演，兩人透過一切有「如果」的平行世界，面對並修復現實中的社交焦慮與情感遺憾，展開一場扣人心弦的幻想羅曼史。

本劇主演完美詮釋「自卑」與「光芒」的對比，兩位男神的反差魅力極具化學反應，醍醐虎汰朗飾演的加納彰人，是一位職場中不善言辭、不善社交的技術部員工，對同期的大狼誠司抱持著複雜的憧憬與「自卑」，他飾演的彰人將笨拙與內向詮釋得讓人心疼。

對比的是，中川大輔飾演的大狼誠司是業務部的王牌，外型高挑挺拔，自帶精英氣場，誠司代表了彰人心中最遙不可及的「光」，兩人關係因某次事件而緊繃。

醍醐虎汰朗飾演加納彰人。（GagaOOLala提供）醍醐虎汰朗飾演加納彰人。（GagaOOLala提供）

以下三大看點揭秘「純愛 × 平行世界」的療癒之旅：

1. 奇幻設定超誘人！一鍵實現「扭轉命運」的戀愛夢想

故事設定為所有心有遺憾的觀眾而生；笨拙的員工彰人，在某個滿月的夜晚，於神社中找到了一面「映照出理想自己的神祕鏡子」。他許願能和高冷的大狼「對等地歡笑」，瞬間，他被傳送至一個處處充滿甜蜜驚喜的「理想並行世界」！

在這個奇幻新世界中，他的人際關係全部翻轉，而原本高冷的誠司，竟然會用熱烈的眼神看著他，甚至像戀人一樣親近。這種夢幻至極的「一鍵實現理想」設定，瞬間抓住所有渴望高甜的 BL 迷。

2. 極致的反差萌！重構兩個「笨拙」大人的關係

本劇副標題為「兩人錯過的愛情重構故事」。核心魅力在於兩個世界的強烈對比與極致的反差萌。在現實中，彰人與誠司充滿嫌隙；但在「如果的世界」，誠司對彰人「熱切注視」。這讓彰人開始反思，究竟是自己太笨拙？還是誠司也隱藏了自己笨拙的一面？他必須在兩個世界中尋找平衡，重建與誠司的關係。

3. 頂尖製作團隊，聚焦社交焦慮的療癒主題

本劇由曾執導日劇《被讚揚的我的妄想飯》等作、以細膩影像著稱的針生悠伺導演執導，並由曾擔任日本大熱 GL 劇《彩香最愛弘子前輩》劇本的下亞友美編劇，頂尖製作團隊保證了影像品質與劇情細節。

《if的世界開始戀愛》將於今（21）起，每週五在GagaOOLala同步上架。

