《模範計程車3》開播大爆走 李帝勳：前兩集把我掏空了

李帝勳、金義聖出席《模範計程車3》記者會。（friDay影音提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕大快人心的韓劇《模範計程車》最新一季即將登場！改編同名人氣網漫的《模範計程車》第三季開播在即，主角李帝勳自信表示：「我大膽的說，從一開始就能讓大家看到相當強烈的分身角色。不只我，彩虹運輸成員們的分身角色也絲毫不遜色，我預期本季能讓大家看得很過癮。」

李帝勳透露：「因為前兩季已展現過相當強烈的角色，我也想過還能否打造出超越他們的分身，從一開始就很苦惱甚至感到緊張，所以我在前兩集幾乎把我給掏空了，大家敬請期待在國際犯罪的單元中，金道奇（角色名）會以什麼分身角色來制裁惡勢力。而在第三、四集會出現我特別喜歡，可愛又討喜的分身。前兩集的我稱之為『風雲人物道奇』，第三四集的則稱作『冤大頭道奇』。」

李帝勳、表藝珍為《模範計程車3》宣傳。（friDay影音提供）

新一季的一大亮點是李帝勳的計程車又不一樣了，他對此開心說：「這次車子升級了，之前的計程車是經典又獨特的風格，這次的車性能更好，開起來非常順暢，在拍飛車追逐戲時，只要踩一下就能一口氣衝出去，非常方便，設計也非常帥，我覺得會成為第三季的招牌。」

換了短髮造型的表藝珍則表示：「我認為現在的高恩必須是能確實幫助團隊、明確知道自己該做什麼、具有專業風範的角色，為了展現比第一季更穩重、俐落的形象，所以嘗試了短髮。」透露消化了很多動作戲，且這次的拍攝規模更為浩大，參與各單元的演員也更有看頭。

如她所言，目前已知的就包含竹中直人、尹施允、張娜拉、香港男團MIRROR成員呂爵安、陰問錫、笠松將等多國演員陸續登場，吸引各國粉絲引頸期盼。

以反派演技深植人心的金義聖不改幽默本色說：「這讓我反思自己平常到底是過著什麼樣的人生。從第一季開始，五年來一直有很多人懷疑我。當第三季的劇照公開時，我拿著水管在噴水的那張照片，竟有人笑說我是在『拿著水管假裝開槍』。我無法像翻襪子一樣把內心掏給大家看，就請大家拭目以待，抱著懷疑的心情來看，或許就會發生什麼事吧？」

《模範計程車3》海報。（friDay影音提供）

被問是否有第四季時，李帝勳語帶玄機地回答：「就我個人而言，當然會希望彩虹運輸能繼續長久受到觀眾的喜愛。如果這一季會是最後一季，那我希望觀眾能感受到『李帝勳真的傾盡全力了啊』的感覺。」

金義聖則開玩笑說：「當然不可能永遠演下去。但《模範計程車》的生命力取決於金道奇司機的膝蓋骨狀態而定。」全場哄堂大笑。《模範計程車3》今（21）起，每週五六與韓國同日更新。

